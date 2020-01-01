В Крыму официально существует одна украинская школа: язык там не учат

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Среда, 1 января 2020, 13:54

В аннексированном Россией Крыму официально числится всего школа с изучением украинского языка – в Феодосии.

Источник: руководитель "Крымскотатарского ресурсного центра" Эскендер Бариев в интервью в эфире "Радио Крым.Реалии" 

Прямая речь: "Единственная школа, где изучается украинский язык, работает в Феодосии, но по данным местных жителей и это неправда, язык там не изучают". 

Детали: По словам Бариева, в 2019 году "продолжались попытки закрытия крымскотатарских школ".

Дословно: "Только по официальным данным изменился статус 16 из них: 7 школ остались со статусом крымскотатарского языка, 5 школ перевели на двуязычное образование, остальные 4 школы стали общеобразовательные", – сообщил он. 

Напомним,

  • Ранее в российском "Минобразования Крыма" заявляли, что в 2018-2019 учебном году в Крыму обучается 200700 детей, из них 6100 (3,1%) обучается на крымскотатарском языке и 249 (0,2%) – на украинском.
  • По информации "Минобразования", на полуострове работают 15 школ с крымскотатарским языком обучения и одна школа с украинским языком, а также 27 школ, в которых работают 126 классов с крымскотатарским языком обучения и 5 школ, в которых работают 8 классов с украинским языком обучения.​

Темы: Крым аннексия Росcия язык образование


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