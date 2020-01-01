В Крыму официально существует одна украинская школа: язык там не учат

В аннексированном Россией Крыму официально числится всего школа с изучением украинского языка – в Феодосии.

Источник: руководитель "Крымскотатарского ресурсного центра" Эскендер Бариев в интервью в эфире "Радио Крым.Реалии"

Прямая речь: "Единственная школа, где изучается украинский язык, работает в Феодосии, но по данным местных жителей и это неправда, язык там не изучают".

Детали: По словам Бариева, в 2019 году "продолжались попытки закрытия крымскотатарских школ".

Дословно: "Только по официальным данным изменился статус 16 из них: 7 школ остались со статусом крымскотатарского языка, 5 школ перевели на двуязычное образование, остальные 4 школы стали общеобразовательные", – сообщил он.

Напомним,