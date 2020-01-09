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МИД отреагировал на визит Путина в Крым

Четверг, 9 января 2020, 23:19

Министерство иностранных дел передало российской стороне ноту протеста из-за визита президента РФ Владимира Путина в временно оккупированный Крым. Тот приехал на полуостров, чтобы посмотреть на незаконные запуски ракет.

Источник: пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко в Twitter

Прямая речь: "В связи с с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина в временно оккупированный Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов РФ российской стороне передана нота протеста."

Детали: В МИД еще раз подчеркнули, что такой визит – "грубое нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины". Также в ведомстве подчеркнули, что посещение оккупированного Крыма необходимо согласовывать с Украиной.

Что предшествовало: 9 января президент России Владимир Путин в очередной раз прибыл в оккупированный Крым в нарушение норм международного права и украинского законодательства и присутствовал на пусках ракет.

Напомним:

  • Последний раз Путин был в аннексированном Крыму в декабря 2019 года на открытии железнодорожного движения через Крымский мост.

Украинская правда
Темы: МИДКрымРосcия
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