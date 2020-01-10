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Нацсовет внепланово проверит "Zik" и "112"

Пятница, 10 января 2020, 01:40
Нацсовет внепланово проверит Zik и 112

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановые проверки телеканалов "ZIK" и "112" из-за вероятного разжигания вражды.

Источник: сайт Нацсовета

Детали: Проверка касается передачи, вышедшей в эфир 26 ноября на канале "ZIK", под названием "Каждый из нас Президент". В ней участвовали экс-нардеп Надежда Савченко, нардеп Ренат Кузьмин и бывший народный депутат Михаил Добкин.

Нацсовет считает, что в этих передачи были высказывания с признаками нарушений.

Другой телеканал, "112", проверят по ряду передач. В них принимали участие нардепы Виктор Медведчук, Вадим Рабинович, Илья Кива, Ренат Кузьмин и Наталья Королевская. Кроме них, в эфире также были Петр Симоненко, Олег Ляшко и другие.

После проверки орган примет решение о лицензиатов.

Напомним:

  • Телеканалы "NewsOne" и "112 Украина", которые формально принадлежат Тарасу Козаку, постоянно демонстрируют позицию пророссийского политика Виктора Медведчука, который является кумом Владимира Путина, а также Вадима Рабиновича и Юрия Бойко.
  • 26 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания лишила телеканал "112 Украина" цифровых лицензий на вещание.
  • Телерадиоорганизации, которые осуществляют вещание под эмблемой "112 Украина", оспаривают это решение в Окружном административном суде Киева.

Украинская правда

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Темы: СМИмедиа
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