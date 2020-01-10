Нацсовет внепланово проверит "Zik" и "112"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановые проверки телеканалов "ZIK" и "112" из-за вероятного разжигания вражды.

Источник: сайт Нацсовета

Детали: Проверка касается передачи, вышедшей в эфир 26 ноября на канале "ZIK", под названием "Каждый из нас Президент". В ней участвовали экс-нардеп Надежда Савченко, нардеп Ренат Кузьмин и бывший народный депутат Михаил Добкин.

Нацсовет считает, что в этих передачи были высказывания с признаками нарушений.

Другой телеканал, "112", проверят по ряду передач. В них принимали участие нардепы Виктор Медведчук, Вадим Рабинович, Илья Кива, Ренат Кузьмин и Наталья Королевская. Кроме них, в эфире также были Петр Симоненко, Олег Ляшко и другие.

После проверки орган примет решение о лицензиатов.

Напомним: