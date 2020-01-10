Протесты в Абхазии: "президент" отказался уходить с поста
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Пятница, 10 января 2020, 04:50
"Президент" самопровозглашенной Абхазии Рауль Хаджимба отказался уходить с поста.
Источник: "Интерфакс"
Детали: Об этом он заявил в комментарии агентству. По его словам, он остается на должности и выполняет "данные ему Конституцией обязанности".
Отставка Хаджимбы была требованием протестующих.
Что предшествовало: Сторонники оппозиции попытались взять штурмом здание "администрации президента" Рауля Хаджимбы.
Также "парламент" самопровозглашенной страны проголосовал за отставку "президента".
Украинская правда
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