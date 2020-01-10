Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Протесты в Абхазии: "президент" отказался уходить с поста

Пятница, 10 января 2020, 03:50
Рауль Хаджимба

"Президент" самопровозглашенной Абхазии Рауль Хаджимба отказался уходить с поста.

Источник: "Интерфакс"

Детали: Об этом он заявил в комментарии агентству. По его словам, он остается на должности и выполняет "данные ему Конституцией обязанности".

Отставка Хаджимбы была требованием протестующих.

Что предшествовало: Сторонники оппозиции попытались взять штурмом здание "администрации президента" Рауля Хаджимбы.

Также "парламент" самопровозглашенной страны проголосовал за отставку "президента".

Украинская правда
Темы: митингиАбхазия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
митинги
В Англии начинается забастовка старших врачей: пациентов предупредили о серьезных перебоях
Перевозчиков предупредили о блокировании одного из крупнейших пунктов пропуска на границе с Польшей
Во Франции за неделю беспорядков задержали около 3,5 тыс. человек, сожгли почти 6 тыс. авто
Последние новости
22:02
Обстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:45
фотоВо Львове произошел взрыв в частном доме – Садовый
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
Все новости...
Реклама: