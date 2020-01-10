Протесты в Абхазии: "президент" отказался уходить с поста

"Президент" самопровозглашенной Абхазии Рауль Хаджимба отказался уходить с поста.

Источник: "Интерфакс"

Детали: Об этом он заявил в комментарии агентству. По его словам, он остается на должности и выполняет "данные ему Конституцией обязанности".

Отставка Хаджимбы была требованием протестующих.

Что предшествовало: Сторонники оппозиции попытались взять штурмом здание "администрации президента" Рауля Хаджимбы.

Также "парламент" самопровозглашенной страны проголосовал за отставку "президента".