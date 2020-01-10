Один военный погиб и еще один ранен – ООС

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Пятница, 10 января 2020, 07:09

9 января боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня. В результате чего один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранение.

Источник: отчет ООС

Дословно: "Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия."

Детали: Российские наемники открывали огонь вблизи Павлополя, Водяного, Невельского, Песков, Красногоровки и Хутора Вольного.

Напомним:

  • 8 января российские наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня. В результате чего ранения получили трое украинских военных.

Украинская правда
Темы: Донбасс война Объединенные силы на Донбассе ООС


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