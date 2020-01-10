Один военный погиб и еще один ранен – ООС
Пятница, 10 января 2020, 06:09
9 января боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня. В результате чего один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранение.
Источник: отчет ООС
Дословно: "Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия."
Детали: Российские наемники открывали огонь вблизи Павлополя, Водяного, Невельского, Песков, Красногоровки и Хутора Вольного.
Напомним:
- 8 января российские наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня. В результате чего ранения получили трое украинских военных.
Украинская правда