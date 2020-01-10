Штаб уточнил данные: Боевые потери за четверг составили 5 бойцов

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Пятница, 10 января 2020, 16:26

По уточненным данным, боевые потери Объединенных сил за четверг, 9 января, составили 5 военнослужащих - ранения и боевых травмы получили четверо, один воин погиб.

Источник: пресс-центр ОС в Facebook

Детали: В штабе пояснили, что факт ранения троих военнослужащих был подтвержден после выяснения всех обстоятельств происшествия. Так, стало известно, что в результате взрыва вражеского БПЛА вблизи наших позиций один украинский защитник получил множественные осколочные ранения и еще двое получили акубаротравмы.

Дословно: "Сейчас раненые военные находятся в военно-лечебных учреждениях, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь".

Предыстория: Ранее штаб ОС сообщал, что 9 января боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.

Темы: ООС Донбасс чрезвычайное происшествие


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