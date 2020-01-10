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Война на Донбассе: 6 обстрелов, в том числе из артиллерии, один раненый

Пятница, 10 января 2020, 19:10
Война на Донбассе: 6 обстрелов, в том числе из артиллерии, один раненый

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, ранив одного украинского бойца.

Источник: ООС

Детали: Боевики стреляли из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Штаб зафиксировал три обстрела у населенного пункта Орехово - из артиллерийских систем калибра 122 мм (14 снарядов), минометов калибра 120 мм (19 мин), минометов калибра 82 мм (4 мины) и гранатометов различных систем.

Российские оккупанты обстреляли окрестности Луганского, Южного и Марьинки.

Один военнослужащий Объединенных сил под обстрелами получил ранение.

Что предшествовало: Боевые потери Объединенных сил за четверг, 9 января, составили 5 военнослужащих. Ранения и боевые травмы получили четверо, один воин погиб.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе
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