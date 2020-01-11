Убитый иранский генерал планировал нападения на четыре посольства – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что убитый Штатами иранский генерал Касем Сулеймани готовил нападения на четыре иностранные посольства.

Источник: CNN

Детали: Об этом глава Белого дома заявил в интервью. Его слова подтвердил один из высокопоставленных чиновников Пентагона. Он сообщил, что у США есть сведения о многочисленных заговорах и угрозах с участием Сулеймани, в том числе о планах по нападению на посольства с использованием взрывчатых веществ.

Также чиновник министерства обороны добавил, что план нападения на учреждения дипломатических миссий был более утонченный, чем попытки штурма посольства США в Багдаде.

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