Убитый иранский генерал планировал нападения на четыре посольства – Трамп
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Суббота, 11 января 2020, 00:53
Президент США Дональд Трамп заявил, что убитый Штатами иранский генерал Касем Сулеймани готовил нападения на четыре иностранные посольства.
Источник: CNN
Детали: Об этом глава Белого дома заявил в интервью. Его слова подтвердил один из высокопоставленных чиновников Пентагона. Он сообщил, что у США есть сведения о многочисленных заговорах и угрозах с участием Сулеймани, в том числе о планах по нападению на посольства с использованием взрывчатых веществ.
Также чиновник министерства обороны добавил, что план нападения на учреждения дипломатических миссий был более утонченный, чем попытки штурма посольства США в Багдаде.
Предыстория:
- 3 января американские вооруженные силы нанесли удар по военной базе вблизи международного аэропорта Багдада. Погибли восемь человек, в том числе иранский генерал Касем Сулеймани.
- Сулеймани был командиром организации, которую США считают террористической. Президент Дональд Трамп заявил, что Сулеймани был "террористом номер один в мире".
- 8 января Иран открыто напал на две американские военные базы – авиабазу аль-Асад в 160 км к западу от Багдада и аэропорт Эрбиль на севере страны.
- Иранское государственное телевидение заявило, что нападение было местью за убийство Сулеймани.
Украинская правда
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