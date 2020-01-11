В киевский госпиталь доставили 9 раненых
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Суббота, 11 января 2020, 02:45
В Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный военный госпиталь" прибыл борт с девятью ранеными украинскими бойцами.
Источник: Минобороны в Facebook
Дословно: "Для дальнейшего лечения привезли девять военнослужащих, которые до этого лечились в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона в Харькове."
Детали: Бойцов разместили в соответствующие клиники и отделения госпиталя после диагностического обследования.
По словам военных врачей, состояние здоровья военнослужащих на данный момент удовлетворительное. Они обеспечены медикаментами и средствами быта.
Украинская правда
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