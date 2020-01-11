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В киевский госпиталь доставили 9 раненых

Суббота, 11 января 2020, 01:45
В киевский госпиталь доставили 9 раненых
Минобороны

В Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный военный госпиталь" прибыл борт с девятью ранеными украинскими бойцами.

Источник: Минобороны в Facebook

Дословно: "Для дальнейшего лечения привезли девять военнослужащих, которые до этого лечились в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона в Харькове."

 
В Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный военный госпиталь" прибыл борт с девятью ранеными украинскими бойцами.
Минобороны

Детали: Бойцов разместили в соответствующие клиники и отделения госпиталя после диагностического обследования.

По словам военных врачей, состояние здоровья военнослужащих на данный момент удовлетворительное. Они обеспечены медикаментами и средствами быта.

Украинская правда
Темы: ДонбассвойнаОбъединенные силы на ДонбассеМинобороны
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