В киевский госпиталь доставили 9 раненых

В Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный военный госпиталь" прибыл борт с девятью ранеными украинскими бойцами.

Источник: Минобороны в Facebook

Дословно: "Для дальнейшего лечения привезли девять военнослужащих, которые до этого лечились в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона в Харькове."

В Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный военный госпиталь" прибыл борт с девятью ранеными украинскими бойцами. Минобороны

Детали: Бойцов разместили в соответствующие клиники и отделения госпиталя после диагностического обследования.

По словам военных врачей, состояние здоровья военнослужащих на данный момент удовлетворительное. Они обеспечены медикаментами и средствами быта.