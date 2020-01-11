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Зеленский: Ожидаем от Ирана наказания виновных и компенсаций

Суббота, 11 января 2020, 07:54
Зеленский: Ожидаем от Ирана наказания виновных и компенсаций

Президент Владимир Зеленский настаивает на "полном признании вины" Ирана в сбивании украинского самолета МАУ.

Источник: пост Зеленского в Facebook в субботу

Дословно: "Утро сегодня не было хорошим, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в сбивании украинского самолета.

Но настаиваем на полном признании вины. Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам".

Детали: Зеленский выразил надежду, что расследование в дальнейшем будет проходить без искусственных задержек и препятствий.

Он подчеркнул, что 45 украинских специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости.

Что предшествовало: В субботу утром Иран официально признал, что ошибочно сбил ракетой самолет МАУ.

Президент Ирана Хасан Рухани выступил с заявлением о том, что страна "глубоко сожалеет об этой трагической ошибке".

Он также заявил, что действия военных, которые привели к крушению украинского лайнера, будут расследоваться.

Предыстория:

  • Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
  • Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщал, что среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).
  • Позже Канада уточнила, что на борту находилось 57 ее граждан. 
  • 9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо обнародовал данные разведки, которые свидетельствуют о том, что украинский "Боинг" сбила иранская ракета.
  • Кроме того, в четверг несколько западных СМИ обнародовали версию спецслужб США о падении самолета МАУ в Иране. Они подозревают, что авиалайнер был ошибочно сбит иранской ракетой российского производства.
  • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил о наличии определенного объема информации, которая позволяет предположить, что украинский самолет в Иране был сбит ракетой.
  • После этого президент Владимир Зеленский призвал США, Канаду и Великобританию предоставить доказательства, касающиеся катастрофы самолета МАУ в Иране.
  • 10 января глава СБУ Иван Баканов заявил, что Служба безопасности рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы самолета рейса PS 752 в Иране: попадание ракеты и теракт.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийИранавиакатастрофа МАУ в Иране
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