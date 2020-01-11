Зеленский: Ожидаем от Ирана наказания виновных и компенсаций

Президент Владимир Зеленский настаивает на "полном признании вины" Ирана в сбивании украинского самолета МАУ.

Источник: пост Зеленского в Facebook в субботу

Дословно: "Утро сегодня не было хорошим, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в сбивании украинского самолета.

Но настаиваем на полном признании вины. Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам".

Детали: Зеленский выразил надежду, что расследование в дальнейшем будет проходить без искусственных задержек и препятствий.

Он подчеркнул, что 45 украинских специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости.

Что предшествовало: В субботу утром Иран официально признал, что ошибочно сбил ракетой самолет МАУ.

Президент Ирана Хасан Рухани выступил с заявлением о том, что страна "глубоко сожалеет об этой трагической ошибке".

Он также заявил, что действия военных, которые привели к крушению украинского лайнера, будут расследоваться.

Предыстория: