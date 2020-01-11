Зеленский: Ожидаем от Ирана наказания виновных и компенсаций
Президент Владимир Зеленский настаивает на "полном признании вины" Ирана в сбивании украинского самолета МАУ.
Источник: пост Зеленского в Facebook в субботу
Дословно: "Утро сегодня не было хорошим, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в сбивании украинского самолета.
Но настаиваем на полном признании вины. Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам".
Детали: Зеленский выразил надежду, что расследование в дальнейшем будет проходить без искусственных задержек и препятствий.
Он подчеркнул, что 45 украинских специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости.
Что предшествовало: В субботу утром Иран официально признал, что ошибочно сбил ракетой самолет МАУ.
Президент Ирана Хасан Рухани выступил с заявлением о том, что страна "глубоко сожалеет об этой трагической ошибке".
Он также заявил, что действия военных, которые привели к крушению украинского лайнера, будут расследоваться.
Предыстория:
- Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
- Среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).