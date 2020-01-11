Крушение самолета МАУ: Офис генпрокурора изменил квалификацию преступления
Офис генпрокурора изменил квалификацию преступления в производстве относительно катастрофы самолета МАУ в Иране.
Источник: Офис генпрокурора
Дословно: "По результатам обработки данных, полученных в результате сотрудничества с международными партнерами, а также от украинских правоохранителей и экспертов с места трагедии, и учитывая признание Ираном сбивания самолета авиакомпании "МАУ" военными этой страны, Офисом генерального прокурора принято решение об изменении квалификации уголовного преступления, по которому открыто производство.
Следствие будет продолжаться по статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающим ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета".
Детали: Осуществление досудебного расследования поручено Главному следственному управлению Службы безопасности Украины.
Предыстория:
- Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
- В тот же день Офис генерального прокурора начал досудебное расследование авиакатастрофы самолета МАУ, летевшего из Тегерана в Киев, по статье о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации авиасудна.
- В субботу утром Иран официально признал, что ошибочно сбил ракетой самолет МАУ.