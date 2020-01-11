Крушение самолета МАУ: Офис генпрокурора изменил квалификацию преступления

Офис генпрокурора изменил квалификацию преступления в производстве относительно катастрофы самолета МАУ в Иране.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "По результатам обработки данных, полученных в результате сотрудничества с международными партнерами, а также от украинских правоохранителей и экспертов с места трагедии, и учитывая признание Ираном сбивания самолета авиакомпании "МАУ" военными этой страны, Офисом генерального прокурора принято решение об изменении квалификации уголовного преступления, по которому открыто производство.

Следствие будет продолжаться по статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающим ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета".

Детали: Осуществление досудебного расследования поручено Главному следственному управлению Службы безопасности Украины.

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