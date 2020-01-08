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Офис генпрокурора начал расследование катастрофы в Иране

Среда, 8 января 2020, 11:02
Офис генпрокурора начал расследование катастрофы в Иране

Офис генерального прокурора начал досудебное расследование авиакатастрофы самолета МАУ, летевшего из Тегерана в Киев, по статье о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации авиасудна.

Источник: сайт Офиса генпрокурора

Дословно: "Офис Генерального прокурора по сообщениям в СМИ начал досудебное расследование авиакатастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев.

Целью расследования является установление фактов, которые привели к гибели, по предварительным данным, 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них были украинцы.

Соответствующие данные внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей)"

Детали: Ранее компания МАУ сообщила, что будет проведено тщательное расследование катастрофы с привлечением авиационных властей Украины, Ирана, представителей компании-производителя Boeing, авиакомпании, а также Национального бюро расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Украине.

Знать больше: Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране. Все, что известно

Предыстория:

  • Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") разбился в Иране 8 января. По имеющимся данным, в самолете Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все, кто был на борту самолета, погибли.
  • Среди погибших пассажиров украинского самолета, разбившегося в Иране, были граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании.
  • На борту самолета, потерпевшего катастрофу в Иране, были 11 граждан Украины 2 пассажиров и 9 членов экипажа.
  • Иранское агентство новостей ISNA опубликовало список погибших в авиакастрофе самолета МАУ.

"Украинская правда" в Threads

Темы: авиаИранОфис генпрокуроракатастрофа МАУ в Иране
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