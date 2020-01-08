Офис генпрокурора начал расследование катастрофы в Иране

Офис генерального прокурора начал досудебное расследование авиакатастрофы самолета МАУ, летевшего из Тегерана в Киев, по статье о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации авиасудна.

Источник: сайт Офиса генпрокурора

Дословно: "Офис Генерального прокурора по сообщениям в СМИ начал досудебное расследование авиакатастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев.

Целью расследования является установление фактов, которые привели к гибели, по предварительным данным, 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них были украинцы.

Соответствующие данные внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей)"

Детали: Ранее компания МАУ сообщила, что будет проведено тщательное расследование катастрофы с привлечением авиационных властей Украины, Ирана, представителей компании-производителя Boeing, авиакомпании, а также Национального бюро расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Украине.

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