Меркель призвала достроить Nord Stream-2, Путин надеется на завершение через год

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что строительство газопровода "Северный поток - 2" должно быть доведено до конца. В РФ рассчитывают, что газопровод будет завершен к концу 2020 или в первом квартале 2021 года.

Источник: заявление Меркель на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Интерфакс-Украина

Прямая речь Меркель: "Мы говорили о прое"Северный поток - 2". Этот проект посредством нового европейского законодательство легитимизирован. Нам нужно довести его до конца".

"Германия и другие европейские страны выиграют от "Северного потока". "Северный поток - 1", конечно, работает. "Северный поток - 2" еще не готов". Все заинтересованы в диверсификации своих газовых поставок, и они будут продолжать работать в этом направлении, однако это очень важный проект".

Детали: По словам Меркель, газопровод "Северный поток-2" можно построить, несмотря на санкции США, и Берлин будет продолжать поддержку этого проекта.

Дословно: "Я хочу еще раз подчеркнуть, что, несмотря на все политические проблемы, мы считаем, что экстерриториальные санкции - это неправильный путь и поэтому мы в дальнейшем будем поддерживать этот проект, как мы это делали и в прошлом", - заявила она.

Детали: В свою очередь Путин выразил надежду, что "Северный поток-2" будет завершен к концу текущего года или в первом квартале 2021 года.

Также президент РФ заявил, что Россия сможет самостоятельно достроить строительство газопровода "Северный поток-2", однако сроки его завершения будут сдвинуты.

Пряма речь Путина: "Мы, безусловно, сможем достроить (газопровод - ред.) самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров. Вопрос в сроках. Это - единственный вопрос, который встает в этой связи. Безусловно, окончание строительства будет отодвинуто на несколько месяцев".

Предыстория:

Комментарии Путина появились после того, как швейцарско-голландская компания Allseas Group приостановила прокладку труб для проекта трубопровода после того, как Вашингтон ввел санкции против "Северного потока-2".

В Кремле заявили, что санкции США нарушают международное право и не остановят строительство "Северного потока-2".

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