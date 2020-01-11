СМИ в Германии заявили о задержании "повара Путина", в РФ опровергают
Информационно-политическое немецкое издание Zuerst! опубликовало информацию о возможном задержании в Мюнхене "повара Путина" - российского бизнесмена Евгения Пригожина, которого связывают с "Агентством интернет-исследований" ("Фабрикой троллей") и частной военной компанией (ЧВК) Вагнера.
Источник: "Немецкая волна" со ссылкой на публикацию в Zuerst!, генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа, которого цитирует российский "Интерфакс"
Детали: 10 января немецкий журнал сообщил со ссылкой на российские источники, что около 11:00 по местному времени Пригожин якобы был задержан после прибытия в аэропорт Мюнхена рейсом SU 6657 российской авиакомпании "Аэрофлот" из Санкт-Петербурга. Другой информации издание не сообщило.
Позже публикация, размещенная на сайте Zuerst! под заголовком "Влиятельный российский бизнесмен арестован в аэропорту Мюнхена", стала недоступной для прочтения.
Регулярный рейс "Аэрофлота" 10 января в соответствии с расписанием прибыл в Мюнхен в 11:20 по местному времени.
В пресс-службе федеральной полиции в Международном аэропорту Мюнхена информацию о возможном задержании Пригожина не подтвердили.
Руководитель пресс-службы Кристиан Кегльмайер в комментарии DW опроверг информацию, обнародованную ранее в Zuerst!.
Дословно: "Никакого задержания не было", - заявил Кегльмайер.
Детали: В свою очередь генконсул России в Мюнхене заявил, что информация о задержании Пригожина не соответствует действительности.
Дословно: "Он действительно прилетел рейсом "Аэрофлота", но его никто не задерживал", - заявил Ганжа и отметил, что местная полиция официально подтвердила консульству, что никакого задержания не было.
Напомним,
- Евгений Пригожин – известный российский бизнесмен, близкий к президенту России Владимиру Путину.
- Пригожина связывают с организацией и финансированием так называемой "фабрики интернет-троллей", которую в США обвинили во вмешательстве в президентские выборы 2016 года, и "частной военной компании Вагнера". Наемников "ЧВК Вагнера" фиксировали в Украине, Сирии и других странах.
- Пригожин якобы также нанимал людей, которые организовывали убийство одного из главарей боевиков в оккупированном Луганске.
- В декабре 2016 года Управление по контролю за иностранными активами (УКИА) Министерства финансов США включило Пригожина в санкционный список в соответствии с административным указом о "блокировании имущества других лиц, вносящих вклад в ситуацию в Украине".
- В июне 2017 года УКИА также включило в перечень компанию Concord Management and Consulting LLC, которая оказывала материальную помощь "Агентству интернет-исследований", финансировавшемуся Пригожиным.
- В январе 2018 года Минфин США также включил в санкционный список нефтяную компанию Evro Polis Ltd., с которой связывали имя Пригожина.