СМИ в Германии заявили о задержании "повара Путина", в РФ опровергают

Информационно-политическое немецкое издание Zuerst! опубликовало информацию о возможном задержании в Мюнхене "повара Путина" - российского бизнесмена Евгения Пригожина, которого связывают с "Агентством интернет-исследований" ("Фабрикой троллей") и частной военной компанией (ЧВК) Вагнера.

Источник: "Немецкая волна" со ссылкой на публикацию в Zuerst!, генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа, которого цитирует российский "Интерфакс"

Детали: 10 января немецкий журнал сообщил со ссылкой на российские источники, что около 11:00 по местному времени Пригожин якобы был задержан после прибытия в аэропорт Мюнхена рейсом SU 6657 российской авиакомпании "Аэрофлот" из Санкт-Петербурга. Другой информации издание не сообщило.

Позже публикация, размещенная на сайте Zuerst! под заголовком "Влиятельный российский бизнесмен арестован в аэропорту Мюнхена", стала недоступной для прочтения.

Регулярный рейс "Аэрофлота" 10 января в соответствии с расписанием прибыл в Мюнхен в 11:20 по местному времени.

В пресс-службе федеральной полиции в Международном аэропорту Мюнхена информацию о возможном задержании Пригожина не подтвердили.

Руководитель пресс-службы Кристиан Кегльмайер в комментарии DW опроверг информацию, обнародованную ранее в Zuerst!.

Дословно: "Никакого задержания не было", - заявил Кегльмайер.

Детали: В свою очередь генконсул России в Мюнхене заявил, что информация о задержании Пригожина не соответствует действительности.

Дословно: "Он действительно прилетел рейсом "Аэрофлота", но его никто не задерживал", - заявил Ганжа и отметил, что местная полиция официально подтвердила консульству, что никакого задержания не было.

Напомним,