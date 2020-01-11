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СМИ в Германии заявили о задержании "повара Путина", в РФ опровергают

Суббота, 11 января 2020, 20:19
СМИ в Германии заявили о задержании повара Путина, в РФ опровергают

Информационно-политическое немецкое издание Zuerst! опубликовало информацию о возможном задержании в Мюнхене "повара Путина" -  российского бизнесмена Евгения Пригожина, которого связывают с "Агентством интернет-исследований" ("Фабрикой троллей") и частной военной компанией (ЧВК) Вагнера. 

Источник: "Немецкая волна" со ссылкой на публикацию в Zuerst!, генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа, которого цитирует российский "Интерфакс

Детали: 10 января немецкий журнал сообщил со ссылкой на российские источники, что около 11:00 по местному времени  Пригожин  якобы был задержан после прибытия в аэропорт Мюнхена рейсом SU 6657 российской авиакомпании "Аэрофлот" из Санкт-Петербурга.  Другой информации издание не сообщило.

Позже публикация, размещенная на сайте Zuerst! под заголовком "Влиятельный российский бизнесмен арестован в аэропорту Мюнхена", стала недоступной для прочтения. 

Регулярный рейс "Аэрофлота" 10 января в соответствии с расписанием прибыл в Мюнхен в 11:20 по местному времени.

В пресс-службе федеральной полиции в Международном аэропорту Мюнхена информацию о возможном задержании  Пригожина не подтвердили.

Руководитель пресс-службы Кристиан Кегльмайер в комментарии DW опроверг информацию, обнародованную ранее в Zuerst!.

Дословно: "Никакого задержания не было", - заявил Кегльмайер.

Детали: В свою очередь генконсул России в Мюнхене заявил, что информация о задержании Пригожина не соответствует действительности.

Дословно: "Он действительно прилетел рейсом "Аэрофлота", но его никто не задерживал", - заявил Ганжа и отметил, что местная полиция официально подтвердила консульству, что никакого задержания не было. 

Напомним, 

  • Евгений Пригожин – известный российский бизнесмен, близкий к президенту России Владимиру Путину.
  • Пригожина связывают с организацией и финансированием так называемой "фабрики интернет-троллей", которую в США обвинили во вмешательстве в президентские выборы 2016 года, и "частной военной компании Вагнера". Наемников "ЧВК Вагнера" ​​фиксировали в Украине, Сирии и других странах.
  • Пригожин якобы также нанимал людей, которые организовывали убийство одного из главарей боевиков в оккупированном Луганске.
  • В декабре 2016 года Управление по контролю за иностранными активами (УКИА) Министерства финансов США включило Пригожина в санкционный список в соответствии с административным указом о "блокировании имущества других лиц, вносящих вклад в ситуацию в Украине".
  • В июне 2017 года УКИА также включило в перечень компанию Concord Management and Consulting LLC, которая оказывала материальную помощь "Агентству интернет-исследований", финансировавшемуся Пригожиным.
  • В январе 2018 года Минфин США также включил в санкционный список нефтяную компанию Evro Polis Ltd., с которой связывали имя Пригожина.

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Темы: ПутинРосcияfacebookГермания
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