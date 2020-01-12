ЕС осудил новые смертные приговоры в Беларуси

Евросоюз осудил еще два смертных приговора, вынесенных 10 января во Беларуси.

Источник: Заявление представителя ЕС Питера Стано, передает Укринформ

Дословно: "10 января 2020 региональный суд Могилева в Беларуси объявил два смертных приговора братьям Ильи и Станиславу Костев. Эти два смертных приговора следуют по трем смертными приговорами, которые были вынесены в 2019 году. Три приговоры были выполнены в прошлом году, и всего четыре лица сейчас находятся в "очереди на смерть".

Детали: Европейский Союз выражает решительное несогласие с применением высшей меры наказания при любых обстоятельствах.

ЕС отметил, что смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, которое гарантируется Универсальной Декларации по правам человека и является жестоким, антигуманным и унизительным наказанием. Высшая мера наказания не способно быть средством для сдерживания преступлений, при том, что ошибки правосудия в таких случаях являются необратимыми.

Дословно: "Введение моратория на казни в Беларуси могло бы стать позитивным шагом к отмене смертной казни".

Напомним: