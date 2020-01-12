ЕС осудил новые смертные приговоры в Беларуси

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Воскресенье, 12 января 2020, 04:51

Евросоюз осудил еще два смертных приговора, вынесенных 10 января во Беларуси.

Источник: Заявление представителя ЕС Питера Стано, передает Укринформ

Дословно: "10 января 2020 региональный суд Могилева в Беларуси объявил два смертных приговора братьям Ильи и Станиславу Костев. Эти два смертных приговора следуют по трем смертными приговорами, которые были вынесены в 2019 году. Три приговоры были выполнены в прошлом году, и всего четыре лица сейчас находятся в "очереди на смерть".

Детали: Европейский Союз выражает решительное несогласие с применением высшей меры наказания при любых обстоятельствах.

ЕС отметил, что смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, которое гарантируется Универсальной Декларации по правам человека и является жестоким, антигуманным и унизительным наказанием. Высшая мера наказания не способно быть средством для сдерживания преступлений, при том, что ошибки правосудия в таких случаях являются необратимыми.

Дословно: "Введение моратория на казни в Беларуси могло бы стать позитивным шагом к отмене смертной казни".

Напомним:

  • В 2018 году было вынесено два новых смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
  • Беларусь остается единственной страной в Европе и на пространстве СНГ, где сохраняется смертная казнь Приговор суда о смертной казни приводится в исполнение через расстрел.
  • Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.
  • Смертную казнь в Беларуси осуждают ЕС, ОБСЕ и ряд международных организаций.
  • Совет Европы призвал Беларусь ввести мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к ее окончательной отмене.

Темы: ЕС Беларусь суд


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