ЕС осудил новые смертные приговоры в Беларуси
Евросоюз осудил еще два смертных приговора, вынесенных 10 января во Беларуси.
Источник: Заявление представителя ЕС Питера Стано, передает Укринформ
Дословно: "10 января 2020 региональный суд Могилева в Беларуси объявил два смертных приговора братьям Ильи и Станиславу Костев. Эти два смертных приговора следуют по трем смертными приговорами, которые были вынесены в 2019 году. Три приговоры были выполнены в прошлом году, и всего четыре лица сейчас находятся в "очереди на смерть".
Детали: Европейский Союз выражает решительное несогласие с применением высшей меры наказания при любых обстоятельствах.
ЕС отметил, что смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, которое гарантируется Универсальной Декларации по правам человека и является жестоким, антигуманным и унизительным наказанием. Высшая мера наказания не способно быть средством для сдерживания преступлений, при том, что ошибки правосудия в таких случаях являются необратимыми.
Дословно: "Введение моратория на казни в Беларуси могло бы стать позитивным шагом к отмене смертной казни".
Напомним:
- В 2018 году было вынесено два новых смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
- Беларусь остается единственной страной в Европе и на пространстве СНГ, где сохраняется смертная казнь Приговор суда о смертной казни приводится в исполнение через расстрел.
- Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.
- Смертную казнь в Беларуси осуждают ЕС, ОБСЕ и ряд международных организаций.
- Совет Европы призвал Беларусь ввести мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к ее окончательной отмене.