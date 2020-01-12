Военные США знали о подготовке атаки на базу в Ираке – CNN
Военнослужащие США на авиабазе Аль-Асад в Ираке знали о подготовке иранской атаки 8 января, что позволило им укрыться за два с половиной часа до того, как были выпущены ракеты.
Источник: CNN по итогам эксклюзивной поездки на авиабазу
Детали: Как сообщили журналистам офицеры, большинство американских военных либо покинули базу, либо укрылись в бункерах до 23 часов по местному времени во вторник - незадолго до того, как первый из четырех залпов ракет начался в среду, около 01:30.
По словам военных, американцы знали, что на их базе будет нападение, но они не знали, какого рода будет атака.
Атака продолжалась около двух часов и была направлена только на американский участок авиабазы, который составляет около четверти иракской базы.
Офицеры назвали "чудом" то, что в результате атаки никто не пострадал. По их словам, ракеты приземлились всего в нескольких метрах от бункеров, а некоторые сотрудники оставались снаружи.
Предыстория:
- 3 января американские вооруженные силы нанесли удар по военной базе вблизи международного аэропорта Багдада. Погибли восемь человек, в том числе иранский генерал Касем Сулеймани.
- Сулеймани был командиром организации, которую США считают террористической. Президент Дональд Трамп заявил, что Сулеймани был "террористом номер один в мире".
- 8 января Иран открыто напал на две американские военные базы – авиабазу Аль-Асад в 160 км к западу от Багдада и аэропорт Эрбиль на севере страны.
- Иранское государственное телевидение заявило, что нападение было местью за убийство Сулеймани.