Военные США знали о подготовке атаки на базу в Ираке – CNN

Военнослужащие США на авиабазе Аль-Асад в Ираке знали о подготовке иранской атаки 8 января, что позволило им укрыться за два с половиной часа до того, как были выпущены ракеты.

Источник: CNN по итогам эксклюзивной поездки на авиабазу

CNN

Детали: Как сообщили журналистам офицеры, большинство американских военных либо покинули базу, либо укрылись в бункерах до 23 часов по местному времени во вторник - незадолго до того, как первый из четырех залпов ракет начался в среду, около 01:30.

По словам военных, американцы знали, что на их базе будет нападение, но они не знали, какого рода будет атака.

Атака продолжалась около двух часов и была направлена только на американский участок авиабазы, который составляет около четверти иракской базы.

Офицеры назвали "чудом" то, что в результате атаки никто не пострадал. По их словам, ракеты приземлились всего в нескольких метрах от бункеров, а некоторые сотрудники оставались снаружи.

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