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Глава Нацполиции: В воскресенье задержан организатор убийства Окуевой

Воскресенье, 12 января 2020, 17:38
Глава Нацполиции: В воскресенье задержан организатор убийства Окуевой
Фото полиции

В воскресенье полицейские задержали предполагаемого организатора убийства добровольца Амины Окуевой. Часть членов преступной группы задержали в сентябре.

Источник: председатель Нацполиции Игорь Клименко, сообщает сайт НПУ

 

Детали: По словам Клименко, члены преступной группы обоснованно подозреваются в серии тяжких преступлений, в частности убийств.

Часть из них разоблачили ранее, а в воскресенье оперативники Нацполиции совместно с коллегами полиции Киевской области, с привлечением спецназа КОРД под процессуальным руководством областной прокуратуры задержали организатора убийства Окуевой.

Прямая речь Клименко: "В состав группы в целом входило семь человек, часть из них по подозрению в двух убийствах задержали в сентябре 2019 года. А сегодня оперативники задержали организатора убийства Амины Окуевой и покушения на убийство ее мужа Адама. Задержанный мужчина тоже является членом указанной преступной группы".

 

Детали: Глава Нацполиции отметил, что ДНК задержанного совпало с ДНК на оставленном на месте убийства Окуевой оружии.

 

В настоящее время проводятся следственные действия, а также проверяется причастность задержанных к совершению других преступлений.

 

В сообщении на сайте Нацполиции стоит ссылка на информацию от 18 сентября 2019 года о том, что правоохранители Киевской области задержали организаторов и исполнителей двух резонансных убийств.

Там размещены те же фото, что обнародованы в воскресенье как фото лиц, причастных к убийству Окуевой.

Тогда отмечалось, что задержанные причастны к убийству директора компании "Caparol", которое произошло в сентябре 2016 года в с. Крушинка, Васильковского района, а также к убийству начальника отдела рекламы Киевского метрополитена в январе 2019 года.

От УП: Как видно из судебных постановлений в отношении задержанных в сентябре 2019 года, тогда из 7 задержанных суды первой инстанции взяли под стражу лишь одного подозреваемого, 4 отправили под домашний арест, а двух, включая вероятного организатора банды, отпустили вообще без меры пресечения.

Впоследствии апелляционные суды все же отправили в СИЗО 3 мужчин, которые до этого получили домашний арест. Еще один подозреваемый, который сначала остался без меры пресечения, после апелляции ушел под домашний арест. Однако подозреваемый в организации преступлений так и остался полностью свободным.

Несколько подозреваемых смогли выйти из СИЗО и из-под домашнего ареста через несколько месяцев.

В постановлениях сообщалось, что организатор банды – уроженец г. Каспийск республики Дагестан, русский, гражданин Украины, образование высшее, женат, менеджер "Hangre plastic", ранее не судимый.

В одной из постановлений отмечалось, что преступная организация была создана Редькиным И.В.

Судя по информации в открытых источниках, речь может идти о Редькине Игоре Вячеславовиче, 1964 года рождения. Ранее он числился владельцем или совладельцем нескольких фирм, занимающихся предоставлением услуг питания и производством из пластмассы.

Что предшествовало: Раньше в воскресенье прокуратура Киевской области сообщила: "Благодаря слаженной работе полиции Киевской области и прокуратуры области сегодня задержаны исполнители дерзкого убийства Амины Окуевой и покушения на убийство Адама Осмаева".

Глава МВД Арсен Аваков также заявил, что "сегодня Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств, и в том числе - в убийстве Амины".

В то же время, точное количество задержанных ни прокуратура, ни Аваков не называли.

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Предыстория:

  • 30 октября 2017 года возле железнодорожного переезда возле поселка Глеваха Киевской Области неизвестные обстреляли из кустов автомобиль добровольцев Амины Окуевой и Адама Осмаева, Окуева погибла.
  • Тогда в полиции сообщали, что на автомате, который нашли в полутора километрах от места расстрела автомобиля Окуевои и Осмаева, следов ДНК не обнаружили.
  • Перед этим в Окуеву и Осмаева стреляли 1 июня в Киеве на Подоле. 
  • Амина Окуева участвовала в Револиции Достоинства и в войне на Донбассе в составе батальона "Киев-2". 

Украинская правда

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Темы: полицияубийстводобровольцы
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