ООС: 3 обстрела, без потерь

С начала суток воскресенья вооруженные формирования РФ 3 раза нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: Один обстрел осуществлен в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от Травневого, из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Два обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": вблизи населенного пункта Новотошковское - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 7 мин; рядом с Орехово - с 82-мм минометов - 19 мин, а также автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.