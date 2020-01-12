В Ираке атаковали авиабазу с военными США, есть раненые

Четыре человека были ранены в воскресенье во время атаки на авиабазу Балад на севере Ирака, где размещаются американские войска.

Источник: Reuters, CNN

Детали: В заявлении иракских военных говорится, что восемь ракет "Катюша" были выпущены по базе, примерно в 80 км к северу от столицы Багдада, и из четырех раненых были два офицера.

Военные источники идентифицировали раненых как иракских солдат. Они сказали, что семь минометных бомб попали на взлетно-посадочную полосу.

О пострадавших среди американских военных на базе не сообщается.

В заявлении иракских военных не сказано, кто стоит за атакой, и не упоминается об усиленной напряженности между Соединенными Штатами и Ираном.

Позже CNN со ссылкой на американского военного чиновника сообщило, что во время нападения на авиабазе Балад не было американских или коалиционных сил.

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