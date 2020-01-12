В Ираке атаковали авиабазу с военными США, есть раненые
Четыре человека были ранены в воскресенье во время атаки на авиабазу Балад на севере Ирака, где размещаются американские войска.
Детали: В заявлении иракских военных говорится, что восемь ракет "Катюша" были выпущены по базе, примерно в 80 км к северу от столицы Багдада, и из четырех раненых были два офицера.
Военные источники идентифицировали раненых как иракских солдат. Они сказали, что семь минометных бомб попали на взлетно-посадочную полосу.
О пострадавших среди американских военных на базе не сообщается.
В заявлении иракских военных не сказано, кто стоит за атакой, и не упоминается об усиленной напряженности между Соединенными Штатами и Ираном.
Позже CNN со ссылкой на американского военного чиновника сообщило, что во время нападения на авиабазе Балад не было американских или коалиционных сил.
Предыстория:
- 3 января американские вооруженные силы нанесли удар по военной базе вблизи международного аэропорта Багдада. Погибли восемь человек, в том числе иранский генерал Касем Сулеймани.
- Сулеймани был командиром организации, которую США считают террористической. Президент Дональд Трамп заявил, что Сулеймани был "террористом номер один в мире".
- 8 января Иран открыто напал на две американские военные базы в Ираке – авиабазу аль-Асад в 160 км к западу от Багдада и аэропорт Эрбиль на севере страны.
- Иранское государственное телевидение заявило, что нападение было местью за убийство Сулеймани.
- 11 января в иракском городе Кербеле неизвестные вооруженные силы застрелили проиранского лидера "Народных мобилизационных сил" Талеба Аббаса Али Аль-Саед.