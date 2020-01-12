В Ираке атаковали авиабазу с военными США, есть раненые

15271 просмотр
Воскресенье, 12 января 2020, 19:48
Авиабаза Балад в Ираке
wikimapia.org

Четыре человека были ранены в воскресенье во время атаки на авиабазу Балад на севере Ирака, где размещаются американские войска.

Источник: Reuters

Детали: В заявлении иракских военных говорится, что восемь ракет "Катюша" были выпущены по базе, примерно в 80 км к северу от столицы Багдада, и из четырех раненых были два офицера.

Военные источники идентифицировали раненых как иракских солдат. Они сказали, что семь минометных бомб попали на взлетно-посадочную полосу.

О пострадавших среди американских военных на базе не сообщается.

В заявлении иракских военных не сказано, кто стоит за атакой, и не упоминается об усиленной напряженности между Соединенными Штатами и Ираном.

Предыстория:

  • 3 января американские вооруженные силы нанесли удар по военной базе вблизи международного аэропорта Багдада. Погибли восемь человек, в том числе иранский генерал Касем Сулеймани.
  • Сулеймани был командиром организации, которую США считают террористической. Президент Дональд Трамп заявил, что Сулеймани был "террористом номер один в мире".
  • 8 января Иран открыто напал на две американские военные базы в Ираке – авиабазу аль-Асад в 160 км к западу от Багдада и аэропорт Эрбиль на севере страны.
  • Иранское государственное телевидение заявило, что нападение было местью за убийство Сулеймани.
  • 11 января в иракском городе Кербеле неизвестные вооруженные силы застрелили проиранского лидера "Народных мобилизационных сил" Талеба Аббаса Али Аль-Саед.

Украинская правда
Темы: Ирак


powered by lun.ua
Материалы по теме
Военные США знали о подготовке атаки на базу в Ираке – CNN 12 января 2020, 10:12
В Ираке убили лидера "Народных мобилизационных сил" 12 января 2020, 06:11
США не выведут войска вопреки резолюции властей Ирака – Госдеп 10 января 2020, 23:43
Все новости
Главные новости
"Президент" Абхазии ушел в отставку
В Ираке атаковали авиабазу с военными США, есть раненые
Глава Нацполиции: В воскресенье задержан организатор убийства Окуевой
Задержаны подозреваемые в убийстве Окуевой - Аваков
Все новости
здоровье

4 советы, как перейти на здоровый образ жизни

ТаблоID

"Объявление войны": скандал в королевской семье

мимими

25 обычных моментов, за которые хочется прошептать миру "спасибо"

Поиск по сайту
Архив
Весь архів