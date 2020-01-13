МИД Австрии: Санкции против "Северного потока-2" – неприемлемы

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Понедельник, 13 января 2020, 01:13

Министр иностранных дел Австрии Александр Шелленберг заявил, что санкции против газопровода "Северный поток-2" – "неприемлемы", а сам газопровод "не затрагивает интересы Украины".

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Die Presse

Прямая речь: "Мы отвергаем экстерриториальный эффект санкций. Это неприемлемо… Гарантировано, что "Северный поток-2" не затрагивает интересы Украины. Американцы не скрывали, что выступают против "Северного потока-2" из соображений экономической политики".

Детали: По словам министра, санкции США введены "не против того проекта", поскольку российский газопровод должен "способствовать диверсификации энергоснабжения".

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Предыстория:

  • 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Под штрафные меры попадут суда, занимающиеся прокладкой труб для этих газопроводов, а также граждане, которые имеют отношение к работе этих судов.
  • После этого швейцарская компания Allseas, корабли которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток-2", официально заявила об остановке работ.
  • В МИД РФ заявили, что Россия собирается завершить строительство газопровода "Северный поток-2", несмотря на угрозу американских санкций.

Украинская правда
Темы: санкции газ Росcия


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