МИД Австрии: Санкции против "Северного потока-2" – неприемлемы

Министр иностранных дел Австрии Александр Шелленберг заявил, что санкции против газопровода "Северный поток-2" – "неприемлемы", а сам газопровод "не затрагивает интересы Украины".

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Die Presse

Прямая речь: "Мы отвергаем экстерриториальный эффект санкций. Это неприемлемо… Гарантировано, что "Северный поток-2" не затрагивает интересы Украины. Американцы не скрывали, что выступают против "Северного потока-2" из соображений экономической политики".

Детали: По словам министра, санкции США введены "не против того проекта", поскольку российский газопровод должен "способствовать диверсификации энергоснабжения".

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