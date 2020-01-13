В Пентагоне не подтвердили, что Сулеймани готовил нападения на посольства

Министр обороны США Марк Эспер не подтвердил слова президента Дональда Трампа о том, что иранский генерал Касем Сулеймани планировал нападения на четыре посольства Соединенных Штатов.

Источник: CNN

Прямая речь: "Президент никогда не говорил, что есть разведданные по поводу четырех посольств.

То, что сказал президент в отношении четырех посольств, – это то, во что я тоже верю."

Детали: В другом интервью Эспер сказал, что не видел конкретной угрозы в отношении учреждений дипломатических миссий. И добавил, что США имели "безупречные разведданные о нападении на посольство США в Багдаде".

Что предшествовало: Президент США Дональд Трамп заявил, что убитый Штатами иранский генерал Касем Сулеймани готовил нападения на четыре иностранные посольства.

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