В Пентагоне не подтвердили, что Сулеймани готовил нападения на посольства

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Понедельник, 13 января 2020, 05:46

Министр обороны США Марк Эспер не подтвердил слова президента Дональда Трампа о том, что иранский генерал Касем Сулеймани планировал нападения на четыре посольства Соединенных Штатов.

Источник: CNN

Прямая речь: "Президент никогда не говорил, что есть разведданные по поводу четырех посольств.

То, что сказал президент в отношении четырех посольств, – это то, во что я тоже верю."

Детали: В другом интервью Эспер сказал, что не видел конкретной угрозы в отношении учреждений дипломатических миссий. И добавил, что США имели "безупречные разведданные о нападении на посольство США в Багдаде".

Что предшествовало: Президент США Дональд Трамп заявил, что убитый Штатами иранский генерал Касем Сулеймани готовил нападения на четыре иностранные посольства.

Предыстория:

  • 3 января американские вооруженные силы нанесли удар по военной базе вблизи международного аэропорта Багдада. Погибли восемь человек, в том числе иранский генерал Касем Сулеймани.
  • Сулеймани был командиром организации, которую США считают террористической. Президент Дональд Трамп заявил, что Сулеймани был "террористом номер один в мире".
  • 8 января Иран открыто напал на две американские военные базы – авиабазу аль-Асад в 160 км к западу от Багдада и аэропорт Эрбиль на севере страны.
  • Иранское государственное телевидение заявило, что нападение было местью за убийство Сулеймани.

Украинская правда
Темы: Иран США Трамп терроризм Ирак


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