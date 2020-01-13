В Пентагоне не подтвердили, что Сулеймани готовил нападения на посольства
Министр обороны США Марк Эспер не подтвердил слова президента Дональда Трампа о том, что иранский генерал Касем Сулеймани планировал нападения на четыре посольства Соединенных Штатов.
Источник: CNN
Прямая речь: "Президент никогда не говорил, что есть разведданные по поводу четырех посольств.
То, что сказал президент в отношении четырех посольств, – это то, во что я тоже верю."
Детали: В другом интервью Эспер сказал, что не видел конкретной угрозы в отношении учреждений дипломатических миссий. И добавил, что США имели "безупречные разведданные о нападении на посольство США в Багдаде".
Что предшествовало: Президент США Дональд Трамп заявил, что убитый Штатами иранский генерал Касем Сулеймани готовил нападения на четыре иностранные посольства.
Предыстория:
- 3 января американские вооруженные силы нанесли удар по военной базе вблизи международного аэропорта Багдада. Погибли восемь человек, в том числе иранский генерал Касем Сулеймани.
- Сулеймани был командиром организации, которую США считают террористической. Президент Дональд Трамп заявил, что Сулеймани был "террористом номер один в мире".
- 8 января Иран открыто напал на две американские военные базы – авиабазу аль-Асад в 160 км к западу от Багдада и аэропорт Эрбиль на севере страны.
- Иранское государственное телевидение заявило, что нападение было местью за убийство Сулеймани.