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Трамп говорит, что его не волнует, пойдет ли Иран на переговоры

Понедельник, 13 января 2020, 05:52
Трамп говорит, что его не волнует, пойдет ли Иран на переговоры

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не волнует, пойдет ли Иран на переговоры для урегулирования кризиса, который начался после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Источник: Трамп в Twitter

Прямая речь: "Советник по национальной безопасности сегодня заявил, что санкции и протесты заставят Иран вести переговоры. На самом деле, меня совершенно не волнует, пойдут ли они на переговоры. Это будет полностью зависеть от них, но никакого ядерного оружия и не убивайте своих протестующих."

Предыстория:

  • 3 января американские вооруженные силы нанесли удар по военной базе вблизи международного аэропорта Багдада. Погибли восемь человек, в том числе иранский генерал Касем Сулеймани.
  • Сулеймани был командиром организации, которую США считают террористической. Президент Дональд Трамп заявил, что Сулеймани был "террористом номер один в мире".
  • 8 января Иран открыто напал на две американские военные базы – авиабазу аль-Асад в 160 км к западу от Багдада и аэропорт Эрбиль на севере страны.
  • Иранское государственное телевидение заявило, что нападение было местью за убийство Сулеймани.

Украинская правда

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Темы: ТрампСШАИран
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