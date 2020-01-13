Трамп говорит, что его не волнует, пойдет ли Иран на переговоры

647 просмотров
Понедельник, 13 января 2020, 06:52

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не волнует, пойдет ли Иран на переговоры для урегулирования кризиса, который начался после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Источник: Трамп в Twitter

Прямая речь: "Советник по национальной безопасности сегодня заявил, что санкции и протесты заставят Иран вести переговоры. На самом деле, меня совершенно не волнует, пойдут ли они на переговоры. Это будет полностью зависеть от них, но никакого ядерного оружия и не убивайте своих протестующих."

Предыстория:

  • 3 января американские вооруженные силы нанесли удар по военной базе вблизи международного аэропорта Багдада. Погибли восемь человек, в том числе иранский генерал Касем Сулеймани.
  • Сулеймани был командиром организации, которую США считают террористической. Президент Дональд Трамп заявил, что Сулеймани был "террористом номер один в мире".
  • 8 января Иран открыто напал на две американские военные базы – авиабазу аль-Асад в 160 км к западу от Багдада и аэропорт Эрбиль на севере страны.
  • Иранское государственное телевидение заявило, что нападение было местью за убийство Сулеймани.

Украинская правда
Темы: Трамп США Иран


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Пентагоне не подтвердили, что Сулеймани готовил нападения на посольства 13 января 2020, 05:46
Трамп - лидерам Ирана: Не убивайте протестующих 12 января 2020, 18:00
Главные новости субботы и ночи: "Черные ящики" сбитого самолета МАУ, протесты в Иране 12 января 2020, 08:00
Все новости
Главные новости
В Иране разгоняют протесты, которые начались из-за сбивания самолета МАУ
"Президент" Абхазии ушел в отставку
В Ираке атаковали авиабазу с военными США, есть раненые
Глава Нацполиции: В воскресенье задержан организатор убийства Окуевой
Все новости
инновации

33 красивые и полезные вещи, напечатанные 3D-принтером

здоровье

4 советы, как перейти на здоровый образ жизни

здоровье

20 фактов о физических нагрузках и вашем сердце, которые следует знать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів