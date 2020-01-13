Ситуация на Донбассе: боевики 4 раза открывали огонь

12 января вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим "тишины". Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано.

Источник: отчет ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия."

Детали: Российские наемники вели огонь вблизи Водяного, Новотошковского, Орехового и Травневого.

Напомним: