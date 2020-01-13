Канада отправляет в Иран группу быстрого реагирования из-за катастрофы самолета МАУ

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Понедельник, 13 января 2020, 09:06

Канадская группа быстрого реагирования на месте (Standing Rapid Deployment Team, SRDT) соберется в Иране в полном составе до 14 января из-за катастрофы украинского самолета.

Источник: министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань в Twitter

Прямая речь: "Иран сегодня (12 января – ред.) выдал больше виз. Мы ожидаем, что до 14 января Постоянная команда быстрого реагирования будет полностью создана для выполнения своей важной работы.

Вчера передовая группа SRDT в составе трех членов, которые уже получили иранские визы, отправилась в Тегеран, чтобы создать командный пункт для правительства Канады.

По состоянию на это утро визы выданы шести другим членам группы, которые сейчас находятся в Анкаре, а также двум экспертам из Совета по безопасности транспорта. Они завтра отправятся в Иран.

Последний член SRDT прибудет в Анкару завтра, и мы ожидаем, что визу ему дадут быстро".

Детали: Глава МИД Канады также сообщил, что ведомство отправило консульских работников в Ванкувер, Эдмонтон, Виннипег, Монреаль, Оттаву и Торонто, чтобы они предоставляли услуги семьям жертв рейса PS752.

Шампань напомнил, что семьи жертв рейса № PS752 могут связаться с правительством напрямую.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо написал, что никакие слова не могут стереть боль тех, кто опечален, но они не одиноки: "Мы будем продолжать стоять с вами в последующие дни, недели, месяцы и годы".

Предыстория:

  • Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
  • Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщал, что среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа). Позже Канада уточнила, что на борту находилось 57 ее граждан.
  • В субботу утром Иран официально признал, что ошибочно сбил ракетой самолет МАУ.
  • Президент Ирана Хасан Рухани выступил с заявлением о том, что страна "глубоко сожалеет об этой трагической ошибке". Он также заявил, что действия военных, которые привели к крушению украинского лайнера, будут расследоваться.
  • Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение украинского самолета МАУ под Тегераном.
  • По словам командующего аэрокосмическими силами КСИР Амира-Али Хаджизаде, оборонная система Ирана ошибочно определила украинский самолет как крылатую ракету.

Темы: катастрофы Иран Канада


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