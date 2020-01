Канада отправляет в Иран группу быстрого реагирования из-за катастрофы самолета МАУ

Канадская группа быстрого реагирования на месте (Standing Rapid Deployment Team, SRDT) соберется в Иране в полном составе до 14 января из-за катастрофы украинского самолета.

Источник: министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань в Twitter

Прямая речь: "Иран сегодня (12 января – ред.) выдал больше виз. Мы ожидаем, что до 14 января Постоянная команда быстрого реагирования будет полностью создана для выполнения своей важной работы.

Вчера передовая группа SRDT в составе трех членов, которые уже получили иранские визы, отправилась в Тегеран, чтобы создать командный пункт для правительства Канады.

По состоянию на это утро визы выданы шести другим членам группы, которые сейчас находятся в Анкаре, а также двум экспертам из Совета по безопасности транспорта. Они завтра отправятся в Иран.

Последний член SRDT прибудет в Анкару завтра, и мы ожидаем, что визу ему дадут быстро".

Детали: Глава МИД Канады также сообщил, что ведомство отправило консульских работников в Ванкувер, Эдмонтон, Виннипег, Монреаль, Оттаву и Торонто, чтобы они предоставляли услуги семьям жертв рейса PS752.

Шампань напомнил, что семьи жертв рейса № PS752 могут связаться с правительством напрямую.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо написал, что никакие слова не могут стереть боль тех, кто опечален, но они не одиноки: "Мы будем продолжать стоять с вами в последующие дни, недели, месяцы и годы".

No words can erase the pain of those grieving, but it is my sincere hope that you can find some comfort in knowing that all Canadians stand with you. You are not alone, and we will continue to stand with you in the days, weeks, months, and years to come. pic.twitter.com/de1H7fxIVd