Экс-нацгвардейца, который хотел убить бывшего командира ВСУ, взяли под стражу

Харьковчанина, который ранее проходил военную службу в Национальной гвардии, взяли под стражу по подозрению в покушении на убийство одного из экс-командиров разведподразделений батальона Вооруженных сил.

Источник: офис генпрокурора

Дословно: "По ходатайству прокуратуры Харьковской области Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога харьковчанину, который подозревается в покушении на убийство экс-разведчика ВСУ вероятно по заказу РФ".

Детали: 10 января мужчине сообщили о подозрении по факту покушения на совершение по предварительному сговору группой лиц и по заказу умышленного убийства одного из экс-командиров разведподразделений батальона ВСУ (ч.3 ст. 15 п.п.11, 12 ч.2 ст . 115 УК Украины) и незаконном хранении, ношении и перевозке самодельного взрывного устройства (ч. 1 ст.263 УК Украины).

Следствие допускает, что мужчина осуществлял подготовку умышленного убийства по заказу спецслужб РФ.

Продолжается досудебное расследование.

Предыстория: