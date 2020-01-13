Экс-нацгвардейца, который хотел убить бывшего командира ВСУ, взяли под стражу

Харьковчанина, который ранее проходил военную службу в Национальной гвардии, взяли под стражу по подозрению в покушении на убийство одного из экс-командиров разведподразделений батальона Вооруженных сил.

Источник: офис генпрокурора

Дословно: "По ходатайству прокуратуры Харьковской области Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога харьковчанину, который подозревается в покушении на убийство экс-разведчика ВСУ вероятно по заказу РФ".