Рынок земли в Раде могут рассматривать от 3 часов до 2 месяцев – советник премьера

Рассмотрение законопроекта о рынке земли в Верховной Раде может занять от 3 часов до 2 месяцев, в зависимости от процедуры.

Источник: советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак в Facebook, который приводит два сценария развития событий

Прямая речь: "К рассмотрению базового для земреформы 2178-10 в Раде все готово. 10 дней на ознакомление прошло. Дело лишь за политической волей.

Есть два варианта рассмотрения в ВР. Или по полной процедуре, что займет порядка 2 месяцев и одну и ту же правку в различных вариациях будут рассматривать более 2000 раз. Или согласно рекомендациям комитета, который предлагает рассмотреть документ с использованием 119 и 45 статьи Регламента ВР. Само рассмотрение займет до 3 часов".

Детали: Сейчас 4018 поправок объединены в 9 блоков, в каждом из которых поддержана системная правка. По словам Мушака, эти 9 основных поправок должны быть поддержаны 226 голосами "за". Все остальные правки согласно 45 статьи регламента ВР считаются уже рассмотренными и отклоненными. Далее остается рассмотреть еще 46 других поправок, которыми предлагают изменить нормы выходящие за пределы законопроекта. После этого законопроект голосуется 226 голосами "за" во втором чтении и в целом.

Мушак приводит вышеуказанные поправки

По словам Мушака, судьба указанного законопроекта должна решиться на этой неделе.

Что предшествовало: 3 января в парламент был подан законопроект об обороте земель сельхозназначения №2278-10 с правками ко второму чтению. Он предусматривает запрет иностранцам приобретать право собственности на земельные участки – запрет потеряет силу при условии одобрения продажи земли иностранцам на референдуме.