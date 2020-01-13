Зеленский ввел свою жену в совет "Мистецького арсенала"

Президент Владимир Зеленский утвердил новый состав совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал".

Источник: указ главы государства от 13 января

Детали: Зеленский признал утратившей действие статью 1 указа своего предшественника Петра Порошенко от 21 декабря 2016 года о предыдущем составе совета.

Возглавил совет "Мистецького арсенала" министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

Секретарем совета назначена гендиректор государственного предприятия "Национальный культурно-художественный и музейный комплекс "Мистецький арсенал" Олеся Островская-Люта (сохранила свой пост -ред.).

Кроме нее, в состав совета вошли руководитель Государственного управления делами Сергей Борзов, правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца, вицепремьер-министр Дмитрий Кулеба.

"С согласия" в совет вошли супруга президента Елена Зеленская, советник Зеленского народный депутат фракции "Слуга народа" Гео Лерос, философ писатель Вахтанг Кебуладзе, замгендиректора Национального художественного музея Ольга Балашова, гендиректор Национального музея искусств им. Богдана и Варвары Ханенко Екатерина Чуева, директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд, ученый-экономист Александр Пасхавер и другие (всего в совете - 16 человек).

Что было раньше: Во времена президентства Петра Порошенко сопредседателями совета "Мистецького арсенала" были его жена Марина Порошенко и экс-глава Администрации президента и его советник Борис Ложкин.

Жена президента Марина Порошенко возглавляла также Украинский культурный фонд (бюджетное учреждение, которое в том числе распределяет средства на культурные проекты). Журналисты поднимали вопрос, что она не имеет должного опыта, а процедура ее избрания вызывала вопросы.

Предыстория: