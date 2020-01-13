Муж Окуевой прокомментировал задержание подозреваемого в убийстве жены

Муж Амины Окуевой Адам Осмаев прокомментировал задержание подозреваемого в убийстве жены: сомнения есть в объективности суда, а не следствия.

Источник: hromadske

Прямая речь: "Касательно следствия нет (сомнений - ред.), но есть сомнения в отношении судебной системы, которая отпускает подозреваемых в убийствах".

Детали: Осмаев отметил, что никогда не знал подозреваемого, а также других членов группы.

По его словам, он понимает, что это заказное преступление.

В 2017 году после убийства Амины тогдашний советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил о том, что на оружии было найдено ДНК вероятных стрелков. Однако оперативно эту информацию опровергли в полиции, отметив, что никаких следов не было. Осмаев пояснил, что в ходе расследования не знал больше СМИ, но уверен, что информацию о ДНК на оружии опровергли для того, чтобы не повредить следствию.

Прямая речь: "Сначала сказали о ДНК, но это было неправильно с оперативной точки зрения, поэтому потом опровергли, чтобы усыпить бдительность преступников".

Детали: Муж также выразил благодарность правоохранителям, отметив, что "это большая удача, причиной которой стала рутинная работа полиции". "Я думаю, скоро следствие предоставит информацию о заказчиках. Это представители власти в РФ", - уверен он.

Что было раньше: В воскресенье, 12 января, полицейские задержали предполагаемого организатора убийства добровольца Амины Окуевой. Часть членов преступной группы задержали в сентябре.

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