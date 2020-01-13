ТЦ в кипятке: 9 пострадавших от ожогов конечностей

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Понедельник, 13 января 2020, 22:47

В результате прорыва теплосети в Голосеевском районе Киева вблизи торгового центра Ocean Plaza 9 человек пострадали от ожогов конечностей.

Источник: брифинг КП "Киевтеплоэнерго"

Дословно: "Пострадало 9 человек с ожогами...Проводится переподключение домов к другим проводам теплоснабжения.

Количество домов без тепла уточняется. Без тепла ни один дом не останется".

Детали: Аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" перекрыла подачу воды и начала откачку.

Движение транспорта частично ограничено.

Что предшествовало: На улице Антоновича 174 прорвало трубу с горячей водой. Затопило первый этаж ТЦ Ocean Plaza. От подмыва асфальтового покрытия в нем образовалось отверстие два метра в ширину. В ямузадними колесами провалилась маршрутка.

Спасатели эвакуировали более 12 человек из транспорта и торгового центра.

Украинская правда
Темы: Киев теплокоммунэнерго


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