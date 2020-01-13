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ТЦ в кипятке: 9 пострадавших от ожогов конечностей

Понедельник, 13 января 2020, 21:47
ТЦ в кипятке: 9 пострадавших от ожогов конечностей
ГСЧС

В результате прорыва теплосети в Голосеевском районе Киева вблизи торгового центра Ocean Plaza 9 человек пострадали от ожогов конечностей.

Источник: брифинг замглавы КГГА Петра Пантелеева, КГГА

Дословно: "Пострадало 9 человек с ожогами...Тяжелых травм нет.

Проводится переподключение домов к другим проводам теплоснабжения. Количество домов без тепла уточняется. Без тепла ни один дом не останется.

Асфальт и грунт на месте происшествия будут сняты для ликвидации повреждения. Объем работ зависит от того, какую длину трубы нужно менять".

Детали: По словам Пантелеева, что 80% теплосетей в Киеве являются изношенными и требуют замены. Заменено лишь 130 из 3000 км. Для полного обновления теплосети необходимо 5 лет работ. Ежегодно необходимо менять около 170 км теплосетей.

В то же время чиновник отметил, что на месте аварии трубы были не в критичном состоянии, в других местах ситуация "более аварийная". Магистральная сеть, на которой произошел прорыв, построена в 1987 году. Летом, во время гидравлических испытаний, повреждений обнаружено не было.

Аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" перекрыла подачу воды и начала откачку. Движение транспорта частично ограничено.

Что предшествовало: На улице Антоновича 174 прорвало трубу с горячей водой. Затопило первый этаж ТЦ Ocean Plaza. От подмыва асфальтового покрытия в нем образовалось отверстие два метра в ширину. В ямузадними колесами провалилась маршрутка.

Спасатели эвакуировали более 12 человек из транспорта и торгового центра.

Украинская правда

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Темы: Киевтеплокоммунэнерго
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