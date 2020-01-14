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Оккупанты отпустили задержанную крымскотатарскую активистку

Вторник, 14 января 2020, 00:38
Оккупанты отпустили задержанную крымскотатарскую активистку

В оккупированном Россией Крыму сотрудники ФСБ отпустили после повторного задержания крымскую татарку, дочь осужденного по "делу Хизб ут-Тахрир" Муслима Алиева, Гульсум Алиеву.

Источник: "Крым.Реалии" со ссылкой на слова Алиевой

Прямая речь: "После того, как меня отпустили из РОВД, мы снова приехали на админграницу и при повторном прохождении, меня опять задержали и провели в комнату для допроса. Туда зашли сотрудники погранслужбы (ФСБ России) и в достаточно резкой форме начали спрашивать, кем мне приходится Муслим Алиев. Они спросили, знаю ли я, что он осужден на 19 лет и я ответила, что, конечно, знаю."

Детали: По словам Алиевой, российские силовики спрашивали ее, посещала они суды по "делу Хизб ут-Тахрир" (дело, по которому на 19 лет осужден отец Гульсум – УП). На такие вопросы задержанная отказалась отвечать.

Она добавила, что в Херсон, куда она планировала ехать с полуострова, она так и не попала из-за плохого самочувствия.

Что предшествовало: 13 января на админгранице с оккупированным Крымом российские силовики задержали активистку "Крымской солидарности" Гульсум Алиеву.

Крымская солидарность" напоминает, что в 2018 годы в отношении активистки Гульсум Алиевой возбуждали административное дело по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение вражды и ненависти) и уголовное дело по ст. 282 УК РФ. Однако позже оба дела в отношении девушки были прекращены.

Некоторое время Гульсум Алиева находилась в розыске, что ранее уже было причиной задержания на админгранице. Алиева была внесена в розыск по инициативе следователя ФСБ Александра Компанейцева. Адвокат Алиевой считает действия следователя проявлением личной неприязни.

Несмотря на прекращение уголовного производства, ее данные до сих пор не исключены из списка экстремистов и террористов.

Украинская правда

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Темы: КрымФСБкрымские татарыРосcия
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