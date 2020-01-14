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Пять лет теракта под Волновахой: в суд направлено обвинительное заключение

Вторник, 14 января 2020, 01:12
Пять лет теракта под Волновахой: в суд направлено обвинительное заключение

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении гражданина, который, по версии следствия, совершил теракт под Волновахой, где погибли 12 человек.

Источник: пресс-служба Офиса генерального прокурора

Дословно: "По версии следствия, террористический акт совершили боевики так называемого "реактивного дивизиона "Ангелы ада" пятой отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса "ДНР" под руководством "командира-куратора" пятой отдельной мотострелковой бригады 1 АК "ДНР" полковника вооруженных сил РФ гражданина этого государства."

Детали: Обвинительный акт в отношении гражданина Украины направили для рассмотрения по специальной процедуре (для заочно рассмотрения дела – УП).

Досудебное расследование в отношении другого исполнителя, гражданина России, остановлено в связи с розыском подозреваемого. Суд вынес решение, которым дал разрешение на его задержание и доставку в суд для применения к нему меры пресечения.

Предыстория:

  • 13 января 2015 в 14:25 боевики обстреляли блокпост украинских силовиков под Волновахой. Один из снарядов разорвался возле пассажирского автобуса, который перевозил местных жителей.
  • В результате на месте погибли десять гражданских. Позже было сообщено, что от полученных ран скончались впоследствии мужчина и женщина.
  • В марте 2017 Служба безопасности Украины и Генпрокуратура Украины установила лица, причастных к теракту в Волновахе, что произошел 13 января 2015 года. По их данным, это гражданин Украины – Ю. Шпаков, который руководил непосредственно артиллерийским батальоном, что вел обстрел и гражданин России А.Синельников, который командовал действиями Шпакова.
  • В января 2018 года по запросу УП в Генпрокуратуре сообщили, что за три года правоохранители не установили всех причастных к теракту на блокпосту под Волновахой Донецкой области.
  • Тогда же в ГПУ добавили, что решается вопрос о направлении обвинительных актов в суд.

Украинская правда

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Темы: ВолновахаГенпрокуратураДонбассвойна
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