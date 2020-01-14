Пять лет теракта под Волновахой: в суд направлено обвинительное заключение

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении гражданина, который, по версии следствия, совершил теракт под Волновахой, где погибли 12 человек.

Источник: пресс-служба Офиса генерального прокурора

Дословно: "По версии следствия, террористический акт совершили боевики так называемого "реактивного дивизиона "Ангелы ада" пятой отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса "ДНР" под руководством "командира-куратора" пятой отдельной мотострелковой бригады 1 АК "ДНР" полковника вооруженных сил РФ гражданина этого государства."

Детали: Обвинительный акт в отношении гражданина Украины направили для рассмотрения по специальной процедуре (для заочно рассмотрения дела – УП).

Досудебное расследование в отношении другого исполнителя, гражданина России, остановлено в связи с розыском подозреваемого. Суд вынес решение, которым дал разрешение на его задержание и доставку в суд для применения к нему меры пресечения.

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