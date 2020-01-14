Боевики били из запрещенного "Минском" оружия – ООС

13 января российские наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня. Никто из военнослужащих Объединенных сил не пострадал.

Источник: отчет ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия."

Детали: Вооруженные формирования РФ вели огонь у Зайцевого, Луганского, Орехового, Новотошковского и Новолуганского.

Напомним: