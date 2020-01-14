Боевики били из запрещенного "Минском" оружия – ООС
Вторник, 14 января 2020, 06:12
13 января российские наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня. Никто из военнослужащих Объединенных сил не пострадал.
Источник: отчет ООС
Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия."
Детали: Вооруженные формирования РФ вели огонь у Зайцевого, Луганского, Орехового, Новотошковского и Новолуганского.
Напомним:
- 12 января вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим "тишины". Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано.
Украинская правда