Из-за антиукраинского содержания не пропустили 151 издание из РФ

Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания в 2019 году более 2 тысяч раз отказал в ввозе в Украину издательской продукции из России.

Источник: Госкомтелерадио

Дословно: "Всего в 2019 году Госкомтелерадио выдал 4652 разрешения на ввоз издательской продукции, имеющей происхождение, изготовленной ​​и/или ввозимой с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины, и предоставил 2322 отказа в выдаче разрешений на ввоз указанной издательской продукции.

В частности предоставлен 151 отказ в выдаче разрешений на ввоз с территории государства-агрессора почти 1 млн. экземпляров изданий антиукраинского содержания. Еще 2171 отказ предоставлен вследствие предоставления субъектами хозяйствования не в полном объеме пакетов документов, необходимых для получения разрешения, или выявления в представленных документах недостоверных сведений".

Детали: Госкомтелерадио отмечает, что на собственном официальном веб-сайте публикует перечень книжных изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека. Сейчас в этот перечень внесены 211 наименований печатной продукции.

Госкомтелерадио отмечет, что 2019 году составил 21 протокол о наложении административно-хозяйственных штрафов за незаконно ввезенную продукцию. Общая сумма начисленных штрафных санкций за этот период составила 876 330 грн.

Почему это важно: В условиях гибридной войны средствами издательской продукции государство-агрессор пытается расширять информационное присутствие в Украине, усиливать влияние на общественные настроения украинцев и вести пропагандистские кампании, направленные на подрыв национальной безопасности Украины и продвижение собственных интересов.