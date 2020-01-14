Зеленский и самолет Медведчука в Омане: у президента комментируют совпадение

У президента Владимира Зеленского назвали спекуляциями слухи о том, что самолет Виктора Медведчука и глава государства находились в Омане одновременно не просто так.

Источник: комментарий Украинской правде помощника и главного советника президента по международным вопросам Андрея Ермака

Прямая речь: "Все спекуляции, а также конспирологические теории по поводу самолета, Медведчука, куда и как этот самолет летел, не имеют под собой никаких оснований и являются продолжением грязных технологий, которые имели место быть еще во времена президентской кампании – с тех пор не изменились ни заказчики, ни их методы".

Напомним:

Перелет самолета Медведчука в Оман и обратно совпал с пребыванием в этой стране президента Владимира Зеленского.

СМИ предполагали, что в Омане Зеленский мог встречаться с представителями РФ.

Позднее Медведчук заявил, что на борту самолета, которым он пользуется, из Омана в Москву летела семья его старшей дочери.

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