Зеленский и самолет Медведчука в Омане: у президента комментируют совпадение

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Вторник, 14 января 2020, 16:10
Фото: Наша Рада

У президента Владимира Зеленского назвали спекуляциями слухи о том, что самолет Виктора Медведчука и глава государства находились в Омане одновременно не просто так.

Источник: комментарий Украинской правде помощника и главного советника президента по международным вопросам Андрея Ермака

Прямая речь: "Все спекуляции, а также конспирологические теории по поводу самолета, Медведчука, куда и как этот самолет летел, не имеют под собой никаких оснований и являются продолжением грязных технологий, которые имели место быть еще во времена президентской кампании – с тех пор не изменились ни заказчики, ни их методы".

Напомним:

  • Перелет самолета Медведчука в Оман и обратно совпал с пребыванием в этой стране президента Владимира Зеленского.
  • СМИ предполагали, что в Омане Зеленский мог встречаться с представителями РФ.
  • Позднее Медведчук заявил, что на борту самолета, которым он пользуется, из Омана в Москву летела семья его старшей дочери.

Знать больше: Жесткая посадка для президента Зеленского. Несколько иранских катастроф

Украинская правда
Темы: Зеленский Медведчук авиа


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