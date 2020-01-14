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Рада досрочно лишила Венедиктову мандата

Вторник, 14 января 2020, 15:50
Рада досрочно лишила Венедиктову мандата

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата "Слуги народа" Ирины Венедиктовой, которая стала и.о. директора Государственного бюро расследований.

Источник: заседание парламента 14 января

Текст постановления №2731: "Прекратить досрочно полномочия народного депутата Венедиктовой Ирины Валентиновны, выбранной в общегосударственном многомандатном избирательном округе, политическая партия "Слуга народа", в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий".

Детали: Решение поддержали 340 нардепов, против голосовал 1 нардеп - Нестор Шуфрич ("Оппозиционная платформа - за жизнь").

Вместо Венедиктовой по списку "Слуги народа" в Верховную Раду должен зайти директор по GR-коммуникаций фестиваля Atlas Weekend Александр Санченко.

Венедиктова возглавляла комитет Рады по правовой политике. Вместо нее возглавит комитет Андрей Костин.

Напомним: 

  • 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил директора Государственного бюро расследований Романа Трубу.
  • Другим указом временно исполняющим обязанности директора ГБР назначена нардеп "Слуги народа" председатель комитета по вопросам правовой политики Ирина Венедиктова.

Украинская правда
Темы: Верховная РадаГБРСлуга народа
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