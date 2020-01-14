Рада досрочно лишила Венедиктову мандата
Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата "Слуги народа" Ирины Венедиктовой, которая стала и.о. директора Государственного бюро расследований.
Источник: заседание парламента 14 января
Текст постановления №2731: "Прекратить досрочно полномочия народного депутата Венедиктовой Ирины Валентиновны, выбранной в общегосударственном многомандатном избирательном округе, политическая партия "Слуга народа", в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий".
Детали: Решение поддержали 340 нардепов, против голосовал 1 нардеп - Нестор Шуфрич ("Оппозиционная платформа - за жизнь").
Вместо Венедиктовой по списку "Слуги народа" в Верховную Раду должен зайти директор по GR-коммуникаций фестиваля Atlas Weekend Александр Санченко.
Венедиктова возглавляла комитет Рады по правовой политике. Вместо нее возглавит комитет Андрей Костин.
Напомним:
- 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил директора Государственного бюро расследований Романа Трубу.
- Другим указом временно исполняющим обязанности директора ГБР назначена нардеп "Слуги народа" председатель комитета по вопросам правовой политики Ирина Венедиктова.