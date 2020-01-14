Зеленский в третий раз поговорил с Трюдо – о телах погибших в Иране

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Вторник, 14 января 2020, 21:27

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо попросил президента Владимира Зеленского способствовать диалогу с иранскими властями в идентификации тел погибших.

Источник: сайт президента

Детали: Президент Украины заверил, что "украинские специалисты и дипломаты готовы всесторонне помогать в работе канадским коллегам в Тегеране".

Зеленский в частности пообещал предоставить "логистическое содействие" в возвращении в Канаду останков погибших канадских граждан после завершения необходимых формальных процедур в Иране.

Главы государств продолжат координацию усилий, чтобы обеспечить международно-правовую ответственность виновных в сбитии самолета.

В предварительном разговоре Зеленского с Трюдо стороны договорились о тесном сотрудничестве в обмене данными и уменьшении спекуляций вокруг катастрофы.

Украинская правда
Темы: Зеленский Канада Иран


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