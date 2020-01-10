Катастрофа самолета МАУ в Иране: Зеленский во второй раз поговорил с Трюдо

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо согласились тесно сотрудничать в обмене данными и способствовать уменьшению спекуляций вокруг катастрофы украинского самолета в Иране.

Источник: сайт президента

Дословно: "Стороны согласились, что должно быть...тесное сотрудничество международных партнеров в обмене данными и...что необходимо уменьшить количество спекуляций относительно трагедии".

Детали: Зеленский отметил, что иранская сторона способствует расследованию. В частности, украинская сторона получила доступ на территорию авиакатастрофы, а также к фрагментам самолета и "черным ящикам".

Президент также заявил, что все версии причин авиакатастрофы считает возможными.

Что предшествовало: Служба безопасности Украины рассматривает две "приоритетные" версии авиакатастрофы самолета рейса PS752 в Иране: попадание ракеты и теракт.

Предыстория: