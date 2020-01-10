Катастрофа самолета МАУ в Иране: Зеленский во второй раз поговорил с Трюдо
Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо согласились тесно сотрудничать в обмене данными и способствовать уменьшению спекуляций вокруг катастрофы украинского самолета в Иране.
Источник: сайт президента
Дословно: "Стороны согласились, что должно быть...тесное сотрудничество международных партнеров в обмене данными и...что необходимо уменьшить количество спекуляций относительно трагедии".
Детали: Зеленский отметил, что иранская сторона способствует расследованию. В частности, украинская сторона получила доступ на территорию авиакатастрофы, а также к фрагментам самолета и "черным ящикам".
Президент также заявил, что все версии причин авиакатастрофы считает возможными.
Что предшествовало: Служба безопасности Украины рассматривает две "приоритетные" версии авиакатастрофы самолета рейса PS752 в Иране: попадание ракеты и теракт.
Предыстория:
- Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
- Среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).
- Трюдо обнародовал данные разведки, согласно которым украинский "Боинг" сбила иранская ракета.