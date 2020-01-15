Порошенко хочет стать главным оппозиционером, чтобы спастись – источник

Пятый президент Украины Петр Порошенко пытается стать главным оппозиционером, надеясь избежать преследований

Источник: "Украинская правда" со ссылкой на одного из бывших ключевых соратников бывшего президента

Детали: По данным УП, Порошенко целенаправленно работает на свой электорат и на завоевание электората партии "Голос". а его стратегическая задача на ближайшее время – стать "оппозиционером №1", чтобы избежать преследований.

Прямая речь собеседника УП: "Петро сейчас не так хочет к власти, как желает защиты. Для этого ему надо максимально нарастить мышцы, он должен стать главным оппозиционером как внутри страны, так и вовне. Петро реально боится, что, когда у Зеленского дела пойдут плохо, Порошенко сразу попытаются посадить".

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