Порошенко хочет стать главным оппозиционером, чтобы спастись – источник

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Среда, 15 января 2020, 10:50

Пятый президент Украины Петр Порошенко пытается стать главным оппозиционером, надеясь избежать преследований

Источник: "Украинская правда" со ссылкой на одного из бывших ключевых соратников бывшего президента

Детали: По данным УП, Порошенко целенаправленно работает на свой электорат и на завоевание электората партии "Голос". а его стратегическая задача на ближайшее время – стать "оппозиционером №1", чтобы избежать преследований.

Прямая речь собеседника УП: "Петро сейчас не так хочет к власти, как желает защиты. Для этого ему надо максимально нарастить мышцы, он должен стать главным оппозиционером как внутри страны, так и вовне. Петро реально боится, что, когда у Зеленского дела пойдут плохо, Порошенко сразу попытаются посадить".

Предыстория:

  • Петр Порошенко – опытный политик, дипломат, бизнесмен, он был президентом Украины с мая 2014-го по май 2019 года.
  • При новой власти против Порошенко возбудили более дюжину дел, к чему причастен Андрей Портнов – руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации президента Виктора Януковича и заместитель (с 24 января 2014 года первый заместитель) главы АП при Януковиче.

Темы: Порошенко Европейская солидарность


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