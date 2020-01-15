Кандидат в мэры Киева будет вносить больший залог чем кандидат в президенты

Залог для кандидатов в местные советы вырос почти в 40 раз по сравнению с местной кампанией 2015 года.

Источник: общественное движение "ЧЕСНО"

Дословно: "Расчеты на основе формулы с Избирательного кодекса свидетельствуют, что размер залога для кандидата в мэры облцентра или большого города от 90 тысяч избирателей будет составлять не менее 170 000 гривен (Ужгород).

Рекордным будет залог для кандидатов в мэры Киева - более 4 миллионов гривен.

Новая формула в Избирательном кодексе поднимает размер залога и для кандидатов в президенты, но только до 3 миллионов гривен. Фактически, побороться за кресло городского головы Киева обойдется дороже, чем за кресло президента".

Детали: В 2015 году кандидат в мэры Киева должен был заплатить за участие в выборах всего 104 тысяч гривен. Залог для кандидата в мэры Львова в 2015 году составил 28 тысяч гривен, в этом году - 177 тысяч гривен.

Отмечается, что такая формула применяется только для городов областного значения и городов, в которых зарегистрировано от 90 тысяч избирателей и более. В общем, под такие критерии в масштабах страны подпадает 30 городов (города под оккупацией в данных не учтены).

Таким образом партиям, которые будут выдвигать своих кандидатов в мэры во всех этих 30 городах, только на залог нужно будет выложить более 20 млн гривен. Еще 20 млн партии придется потратить на регистрацию избирательных списков на выборах депутатов в городские советы.

Формула расчета залога для кандидатов в мэры и для регистрации партийных списков идентична и зависит от количества зарегистрированных в городе избирателей и от размера минимальной заработной платы. То есть, партии, которые в Киеве будут соревноваться и за должность городского головы, и за депутатские кресла, придется единовременно выложить более 8 млн гривен.

Эти деньги вернутся партии только при условии, если их кандидат в мэры в первом туре выигрывает выборы, или же попадет в 2 тур. В противном случае залог перечисляется в государственный бюджет. Так же происходит и с партиями, если она выиграет выборы и примет участие в распределении мандатов в городском совете, то залог ей вернется. В противном случае деньги также перечисляются в госбюджет.

В десятки раз также растет и "стоимость" регистрации списка кандидатов в областные советы.

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