Боевики "ЛНР" завербовали чиновника Минюста – СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины узнала о вербовке представителями так называемого "МГБ ЛНР" чиновника одного из региональных подразделений Минюста в Луганской области.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Оперативники СБУ установили, что боевики задержали юриста во время его поездки во временно оккупированный Луганск.

Их заинтересовал не только факт работы мужчины в государственной структуре, но и то, что его отец занимает ответственную должность в одной из высших судебных инстанций Украины.

С помощью психологического давления, шантажа и угрожая лишением свободы, боевики заставили чиновника подписать согласие на конфиденциальное сотрудничество.

По заданию террористов он должен был собирать и передавать им информацию о своих коллегах, сотрудникахв правоохранительных и государственных учреждений Луганщины, а также по служебной деятельности отца. Инструкции от кураторов "агент" должен был получать по телефону.

Сразу после возвращения на подконтрольную украинской власти территорию чиновник попал в поле зрения контрразведчиков Службы. Сейчас мужчина предоставил подробные показания об обстоятельствах своей вербовки и поставленных задачах.

СБУ указывает, что чиновник не совершил никаких действий в ущерб государственной безопасности Украины.