Обнародована декларация бывшего главы СБУ: Грицак с женой имеют немалое состояние

Бывший глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и его семья имеет большое состояние, теперь стала доступна его декларация, заполненная перед увольнением.

Источник: декларация Грицака, внесенная в реестр НАПК 28 декабря 2019 года и исправленная ​​4 января 2020 года, "Центр противодействия коррупции", "Украинская правда"

Детали: Василий и Ольга Грицаки владеют пополам квартирой в Киеве на 94,9 кв м (с 2006 года).

Супруги с 2008 года проживает в доме площадью 413 кв м и пользуется двумя участками по 800 кв м в Петропавловской Борщаговке Киево-Святошинского района Киевской области, а также двумя нежилыми помещениями площадью 70,8 кв м и 60,86 кв м (все это имущество принадлежит Зое Мельник – по данным СМИ, теще Василия Грицака).

Ольга Грицак с 2012 года также владеет земельным участком в Хотяновке Вышгородского района Киевской области на 2135 кв м и пользуется еще одним участком там же на 1215 кв м (собственница – Каринэ Оганесян).

С 2013 года жена Грицака владеет квартирой в Киеве на 79,1 кв м.

Василий Грицак с июня 2019 года арендует в столице нежилое помещение общей площадью 113,2 кв м (у Антона Меньшикова).

Супруги имеют 8 транспортных средств: Василий Грицак – легковушку Toyota Land Cruiser (2013) с октября 2013 года, грузовик Mersedes-benz G250D (1991) и мотоцикл Harley-Davidson (2013); Ольга Грицак – легковушку Land Rover Range Rover (2012) с июля 2019 года, грузовики Volkswagen Caddy Kasten 2008, Volkswagen LT35 (2005), Mercedes-benz Sprinter 416 cdi (2004) и Ford Transit (2012).

Ольга Грицак владеет и является конечным бенефециаром ООО "Ольвия-1" (задекларированная стоимость – 300 000)

Василий Грицак задекларировал зарплату в СБУ в 865 144 гривен.

Доход его жены был больше: зарплата в ООО "Ольвия-1" – 120 215 грн, отчуждение движимого имущества – 1 620 000 грн, сдача имущества в аренду собственной фирме – 234 000 грн, предпринимательская деятельность – 1 872 500 грн.

Наличными Василий Грицак держит 57 тысяч долларов, 18 тысяч евро, 770 тысяч гривен, Ольга Грицак – 45 тысяч долларов и 27 тысяч евро.

На счетах в банках экс-глава СБУ держит 43 457 гривен, 1 649 евро и 1 936 долларов. Его жена задекларировала оборотные средства предпринимательской деятельности в объеме 1 853 333 гривен.

Среди ценных вещей Василий Грицак задекларировал: наручные часы Rolex, двое наручных часов Audemars Piguet, (приобретенные в 2005-м и 2011 годах). Его жена Ольга задекларировала: часы Patek Philippe, Jean Richard и Chopard, кольцо и брошь с драгоценными камнями ручной работы, а также брошь из белого металла с драгоценными камнями в виде бабочки.

Справка: Ранее декларации сотрудников СБУ были засекречены, но в октябре 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон о перезагрузке НАПК. Но изменения в этом законе коснулись и руководства силовых ведомств: теперь все они должны подавать открытые декларации.

Первой появилась декларация екс-главы СБУ Василия Грицака, который всю жизнь был военным.

У действующих руководителей СБУ есть время подать декларации до 1 апреля.