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В России избили бывшего сотрудника гостелевидения, рассказавшего о цензуре

Среда, 15 января 2020, 13:55
Леонид Кривенков

В Москве жестоко избили бывшего телеоператора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Леонида Кривенкова, который дал несколько интервью о политической цензуре и коррупции на российском телевидении

Источник: Радио Свобода

Детали: Об избиении сообщил сам Кривенков. 11 января, когда он возвращался с прогулки, у выхода из парка на ул. Маршала Чуйкова его подстерегли двое молодых людей с собакой. На Кривенкова набросились сзади, повалили на землю и начали бить ногами.

Кривенков рассказал, что нападавшие кричали ему: "гнида пиндосовская, мы научим тебя Родину любить", "пятая колонна, мы вас будем убивать"

Прежде чем убежать, один из нападавших добавил: "Это тебе последнее предупреждение".

На следующий день, 12 января, Кривенков обратился в травмпункт. Ему установили сильный ушиб грудной клетки и закрытый перелом костей носа.

 

Врачи травмпункта заверили, что они немедленно сами свяжутся с полицией, передадут информацию о нападении. Но полиция с пострадавшим не связалась.

Кривенков лично, несмотря на плохое самочувствие, явился в отделение полиции и написал заявление о нападении.

Что было раньше: В январе 2019 года в интервью Радио Свобода "Советую телевизор не включать" Кривенков рассказал об известных случаях фальсификаций и цензуры на телевидении.

Он дал несколько интервью иностранным журналистам, работающим в Москве, и участвовал в работе оппозиционного Форума свободной России. В декабре 2019 года интервью Кривенкова вошло в дайджест самых популярных публикаций года на сайте Радио Свобода.

Кривенкову 61 год. Он десять лет проработал телеоператором в студии прямого эфира, снимал передачи с участием известных политиков и хорошо знаком с внутренними порядками ВГТРК.

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Темы: Росcияцензурасвобода словаСМИ
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