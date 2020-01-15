Правительство России подало в отставку

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство Российской Федерации подало в отставку, чтобы развязать руки президенту Владимиру Путину после его заявления об изменении конституции РФ.

Источник: слова Медведева в ходе встречи Путина с кабинетом министров РФ, ТАСС

Прямая речь Медведева: "Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной.

В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку".

Детали: Старый состав правительства, по поручению Путина, будет исполнять обязанности до назначения нового.

По словам Медведева, в дальнейшем все решения относительно нового состава Кабмина будет принимать президент РФ.

По ст. 117 Конституции РФ правительство России может подать в отставку, которую принимает или отклоняет президент РФ.

Что было раньше: 15 января Путин заявил, что выступает за назначение Государственной думой премьер-министра Российской Федерации, но выступает за сохранение президентом права увольнять его.

По его мнению, за президентом РФ должно оставаться право определять задачи и приоритеты правительства, отстранять от должности председателя правительства, его заместителей и федеральных министров.

Также за президентом РФ должно оставаться прямое руководство вооруженными силами и правоохранительной системой - но кандидатуры руководителей силовых ведомств и прокуроров регионов он должен согласовывать с Советом федерации.

Президент России отметил, что предлагаемые им изменения в Конституцию РФ должен принять парламент, но этому должно предшествовать всенародное голосование.

Среди прочего он предлагает изменить требования к президенту.

В частности, для потенциальных кандидатов в президенты РФ предлагается закрепить требование проживать на территории РФ не менее 25 лет, а также отсутствие иностранного гражданства.

Важно: Путин в дуэте с Медведевым работали на двух главных руководящих должностях в России 12 лет - с 2008 года.

Именно Медведева путинская партия "Единая Россия" выдвинула в президенты 2008 года, когда Путин формально не мог больше занимать пост президента.

После победы Медведев назначил Путина премьером. А в 2012 году после возвращения в президентское кресло уже Путин назначил Медведева главой правительства.

Путин находится у власти в РФ 20 лет: 16 лет в президентском кресле, 4 года он был премьером.

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