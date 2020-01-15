Тимошенко: Мое премьерство несовместимо с президентством Зеленского

Соратники лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко считают, что она еще может начать очередную борьбу за пост премьер-министра, сама же Тимошенко отвергает такой вариант при нынешнем президенте.

Источник: публикация "Украинской правды"

Детали: Соратники Тимошенко не исключают идеи, что в случае отставки Алексея Гончарука с поста премьера Юлия Владимировна может начать очередную борьбу за главное кресло в Кабмине и ради этой цели будет искать поддержки у олигархов.

В свою очередь Тимошенко отрицает информацию источников УП о желании стать премьером при власти Зеленского.

Прямая речь: "Это нереально. Я очень хорошо знаю природу рождения власти Зеленского, и мое премьерство не будет совместимым с его президентством".

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Что предшествовало: В ноябре УП писала, что лидер "Батькивщины" не против третий раз стать премьер-министром Украины. По данным УП, Тимошенко имела несколько встреч на Банковой, где пыталась стать полезной новой власти. Отмечалось, что Тимошенко приходила на Банковую с длинным списком кандидатов на различные посты, но договориться так и не смогла.

К концу года Тимошенко окончательно перешла оппозицию ко власти. Свою роль сыграл и скандальный пост президента Владимира Зеленского со словами: "Посмотрите, какой красивый вид имеет сейчас "оппозиция". Такая фигура! А знаете, почему? Потому что сейчас ей просто не дают "сладенького".

Напомним: В октябре 2019 года во время большого пресс-марафона на фудмаркете президент Владимир Зеленский отмечал, что дал министрам время, чтобы показать результат до нового года.

В то же время после аппаратного совещания 13 января стало известно, что глава государства пока не планирует кадровых изменений в правительстве Алексея Гончарука.