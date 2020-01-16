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Офис Рябошапки пошел в народ искать прокуроров

Четверг, 16 января 2020, 09:50
Офис Рябошапки пошел в народ искать прокуроров

Офис генерального прокурора объявил о старте приема документов на вакантные должности – ищут людей, которые не работали "в системе".

Источник: пресс-служба ОГП

Дословно: "Со следующей недели мы начинаем прием документов на вакантные должности в Офис Генерального прокурора.

Мы ищем профессиональных и добропорядочных специалистов, которые не работали в старой прокуратуре, и имеют потенциал эффективно работать и стать будущим новой прокуратуры".

Детали: Документы просят подавать людей, имеющих профильное образование, безупречную репутацию и желание "сделать карьерный шаг вперед и начать менять систему изнутри".

 

Будущим работникам ОГП обещают конкурентную заработную плату (около 29 тысяч оклад + надбавки) и профессиональные тренинги, чтобы быстрее адаптироваться к работе в новых условиях.

Отбор будет проходить в несколько этапов: 1. анонимный компьютерный тест на знание законодательства и тест на общие способности и навыки, 2. собеседование, частью которой будет выполнение практического задания, 3. стажировка.

Что было раньше: 2 января Офис генпрокурора сообщил, что планирует набрать людей "не из системы" на более чем 200 вакансий.

Предыстория:

Украинская правда

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Темы: Офис генпрокурорароботапрокуратура
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