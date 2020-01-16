Полиция возбудила дела по возможной слежке за Йованович в Украине

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Четверг, 16 января 2020, 14:23

Национальная полиция открыла 2 уголовных производства из-за сообщения следователей Палаты представителей Конгресса США о возможной незаконной слежке в Украине за бывшим американским послом Мари Йованович.

Источник: сайт МВД

Детали: В МВД говорят, что приняли к сведению материалы, опубликованніе 14 января следователями Палаты представителей, и после их анализа полиция начала уголовные производства по ч. 2 ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции) и ч. 1 ст. 182 (незаконный сбор, хранение, использование конфиденциальной информации о лице, нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины.

В ведомстве рассказали, что комитет по разведке Палаты представителей опубликовал заметки и другие документы о том, что во время ее каденции в Украине за Йованович будто бы осуществлялась незаконная слежка и происходило вмешательство в работу ее электронных гаджетов по заказу американцев.

В МВД отметили, что позиция Украины - не вмешиваться во внутриполитические дела Соединенных Штатов, однако в опубликованных записях "содержится факт возможного нарушения законодательства Украины и Венской конвенции о дипломатических отношениях", которая защищает права дипломата на территории другой страны.

МВД обратилось к американскому ФБР с просьбой предоставить все материалы и информацию о лицах, которые могут быть причастны к этому делу.

Кроме того, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил представителям США принять участие в расследовании.

Дословно: "Наша цель - оперативно-следственным путем проверить, действительно ли был факт нарушения украинского и международного законодательства. Тогда должно быть соответствующее реагирование. Или же это была просто бравада и фейк в неформальной беседе двух граждан США".

Дополняется...

Темы: США скандал дипломатические отношения полиция криминал


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