Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция возбудила дела по возможной слежке за Йованович в Украине

Четверг, 16 января 2020, 13:23
Полиция возбудила дела по возможной слежке за Йованович в Украине

Национальная полиция открыла 2 уголовных производства из-за сообщения следователей Палаты представителей Конгресса США о возможной незаконной слежке в Украине за бывшим американским послом Мари Йованович.

Источник: сайт МВД

Детали: В МВД говорят, что приняли к сведению материалы, опубликованніе 14 января следователями Палаты представителей, и после их анализа полиция начала уголовные производства по ч. 2 ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции) и ч. 1 ст. 182 (незаконный сбор, хранение, использование конфиденциальной информации о лице, нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины.

В ведомстве рассказали, что комитет по разведке Палаты представителей опубликовал заметки и другие документы о том, что во время ее каденции в Украине за Йованович будто бы осуществлялась незаконная слежка и происходило вмешательство в работу ее электронных гаджетов по заказу американцев.

В МВД отметили, что позиция Украины - не вмешиваться во внутриполитические дела Соединенных Штатов, однако в опубликованных записях "содержится факт возможного нарушения законодательства Украины и Венской конвенции о дипломатических отношениях", которая защищает права дипломата на территории другой страны.

МВД обратилось к американскому ФБР с просьбой предоставить все материалы и информацию о лицах, которые могут быть причастны к этому делу.

Кроме того, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил представителям США принять участие в расследовании.

Дословно: "Наша цель - оперативно-следственным путем проверить, действительно ли был факт нарушения украинского и международного законодательства. Тогда должно быть соответствующее реагирование. Или же это была просто бравада и фейк в неформальной беседе двух граждан США".

Предыстория:

  • Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США в рамках дела об импичменте Дональда Трампа опубликовал переписку соратника адвоката президента США Руди Джулиани Льва Парнаса с рядом людей, в том числе из окружения украинского президента Владимира Зеленского.
  • Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Элиот Энгель считает, что эта переписка свидетельствуют о том, что экс-посол США в Украине Мари Йованович находилась под наблюдением до того, как ее уволили.
  • Речь идет о переписке между Парнасом и кандидатом в Конгресс от республиканцев Робертом Хайдом.
  • Отмечается, что Хайд оскорблял Йованович и, видимо, предоставлял информацию о ее передвижениях в Киеве.
  • Так, в одном из сообщений Хайд написал: "Они перевезут ее завтра". В другом он сказал, что у него есть партнеры в Украине, которые могут помочь отследить Йованович.
 
Цитаты Хайда в статье Washington Post
  • Прошлой осенью Йованович говорила, что ей звонили поздно ночью из Вашингтона, предупреждая, что ей нужно срочно вернуться в Соединенные Штаты, и существуют опасения относительно ее безопасности.
  • С 2016 по 2019 годы посольство США в Украине возглавляла Мари Йованович. Уже после увольнения Йованович президент США Дональд Трамп в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленский назвал ее "плохим послом".
  • После увольнения Йованович заявила, что она отказалась передавать просьбы адвоката Трампа Руди Джулиани украинским чиновникам. Йованович сказала, что посоветовала для коммуникации использовать официальные правоохранительные каналы.
  • Йованович давала показания по делу импичмента трем комитетам Палаты представителей США в середине октября, а потом была опубликована стенограмма ее показаний.
  • Она, в частности, сказала, что была напугана ремаркой Трампа о том, что "ее вскоре ждут определенные вещи".

Українська правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАскандалдипломатические отношенияполициякриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
США
Еще один пример жестокости Кремля – Блинкен о российской атаке на Львов
В Пентагоне прокомментировали возможность предоставления Украине кассетных боеприпасов
США объявят о новом пакете помощи Украине с кассетными снарядами – СМИ
Последние новости
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
Обстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:45
фото, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме – Садовый
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
Все новости...
Реклама: