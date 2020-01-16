Кто-то мог следить за Йованович в Киеве пока ее не уволили – Reuters

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Элиот Энгель считает, что сообщения, которые опубликовали в рамках дела об импичменте Дональда Трампа, свидетельствующие о том, что бывший посол США в Украине Мари Йованович находилась под наблюдением до того, как ее уволили.

Источник: Reuters

Дословно Энгель: "Эта беспрецедентная угроза для наших дипломатов должна быть тщательно расследована и, если это правда, преследоваться по всей строгости закона".

Детали: Сенатор Боб Менендес также выступил с заявлением с требованием провести брифинг относительно всплывших записей.

Речь идет о переписке между бизнесменом из Флориды Левом Парнасом и Робертом Хайдом, кандидатом в конгресс от республиканцев в Коннектикуте.

Отмечается, что Хайд оскорблял Йованович и, по-видимому, предоставлял информацию о ее передвижениях в Киеве.

Так, в одном из них Хайд написал: "Они перевезут ее завтра". В другом он сказал, что у него есть партнеры в Украине, которые могут помочь отследить Йованович.

Хайд отрицал свою причастность к возможной слежке за дипломатом. Он написав в Твиттере, что никогда не был в Киеве.

В интервью MSNBC Парнас сказал, что не верит, что Хайд представляет угрозу для Йованович. "Я не верил мистеру Хайду", - сказал Парнас.

Демократы в Палате представителей говорят, что эти сообщения дополняют доказательства, которые они представят Сенату в ходе судебного разбирательства по делу об импичменте, которое должно начаться на следующей неделе.

Прошлой осенью Йованович показала, что ей звонили поздно ночью из Вашингтона, предупреждая ее, что ей нужно срочно вернуться в Соединенные Штаты и что существуют опасения относительно ее безопасности.

Энгель сказал, что передаст в Госдепартамент в среду свой официальный запрос.

Госдеп отменил без объяснения причин регулярный ежемесячный брифинг по безопасности.