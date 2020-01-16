Кто-то мог следить за Йованович в Киеве пока ее не уволили – Reuters

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Элиот Энгель считает, что сообщения, которые опубликовали в рамках дела об импичменте Дональда Трампа, свидетельствующие о том, что бывший посол США в Украине Мари Йованович находилась под наблюдением до того, как ее уволили.

Источник: Reuters

Дословно Энгель: "Эта беспрецедентная угроза для наших дипломатов должна быть тщательно расследована и, если это правда, преследоваться по всей строгости закона".

Детали: Сенатор Боб Менендес также выступил с заявлением с требованием провести брифинг относительно всплывших записей.

Речь идет о переписке между бизнесменом из Флориды Левом Парнасом и Робертом Хайдом, кандидатом в конгресс от республиканцев в Коннектикуте.

Отмечается, что Хайд оскорблял Йованович и, по-видимому, предоставлял информацию о ее передвижениях в Киеве.

Так, в одном из них Хайд написал: "Они перевезут ее завтра". В другом он сказал, что у него есть партнеры в Украине, которые могут помочь отследить Йованович.

Хайд отрицал свою причастность к возможной слежке за дипломатом. Он написав в Твиттере, что никогда не был в Киеве.

В интервью MSNBC Парнас сказал, что не верит, что Хайд представляет угрозу для Йованович. "Я не верил мистеру Хайду", - сказал Парнас.

Демократы в Палате представителей говорят, что эти сообщения дополняют доказательства, которые они представят Сенату в ходе судебного разбирательства по делу об импичменте, которое должно начаться на следующей неделе.

Прошлой осенью Йованович показала, что ей звонили поздно ночью из Вашингтона, предупреждая ее, что ей нужно срочно вернуться в Соединенные Штаты и что существуют опасения относительно ее безопасности.

Энгель сказал, что передаст в Госдепартамент в среду свой официальный запрос.

Госдеп отменил без объяснения причин регулярный ежемесячный брифинг по безопасности.

Что было раньше: Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал переписку соратника адвоката президента США Руди Джулиани Льва Парнаса с рядом людей из окружения украинского президента Владимира Зеленского.

Также Парнас переписывался в WhatsApp с бывшим генпрокурором Юрием Луценко. В переписке с Парнасом Луценко "отчитывается" малоизвестному в Украине бизнесмену о ходе расследования по газодобывающей компании Burisma и просит снять с должности "одну дуру", имея в виду Йованович.

С 2016 по 2019 годы посольство США в Украине возглавляла Мари Йованович. Уже после увольнения Йованович президент США Дональд Трамп в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленский назвал ее "плохим послом".

После увольнения Йованович заявила, что она отказалась передавать просьбы адвоката Трампа Руди Джулиани украинским чиновникам. Йованович сказала, что посоветовала для коммуникации использовать официальные правоохранительные каналы.

Йованович давала показания по делу импичмента трем комитетам Палаты представителей США в середине октября, а потом была опубликована стенограмма ее показаний.

Она, в частности, сказала, что была напугана ремаркой Трампа о том, что "ее вскоре ждут определенные вещи".

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