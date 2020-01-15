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В США опубликовали переписку человека Джулиани с Аваковым, Шефиром и Бакановым

Среда, 15 января 2020, 09:06
В США опубликовали переписку человека Джулиани с Аваковым, Шефиром и Бакановым
Фото с сайта ОПУ

Постоянный комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал переписку соратника адвоката президента США Руди Джулиани Льва Парнаса с рядом людей из окружения украинского президента Владимира Зеленского.

Источник: сайт постоянного комитета по вопросам разведки Палаты представителей США

Детали: В частности, Парнас переписывался в WhatsApp с министром МВД Арсеном Аваковым, главой СБУ Иваном Бакановым и первым помощником президента Владимира Зеленского Сергеем Шефиром.

Согласно обнародованным сообщениям, Парнас просил Баканова помочь ему сконтактировать Зеленского и Джулиани.

 

Также он посылал ему статьи из New York Times о Трампе и его возможном сопернике на выборах 2020 демократе Джо Байдене.

Во время переписки с Шефиром Парнас назывался "другом Джулиани" и также просил перезвонить ему. Это было в мае, когда готовился визит Джулиани в Украину.

 

После того как поездку отменили, Парнас встречался с Шефиром в Киеве. Но на последней месседж представителя Джулиани Шефир не ответил. 

 

Также Парнас, начиная с апреля 2019 года, несколько раз писал Авакову, они даже договаривались о встрече 15 апреля, но точно не известно, состоялась ли она тогда. 

 

Парнас просил министра МВД помочь с подготовкой визита Джулиани в Украину, посылал ему статьи из New York Times, просил помочь связать его с командой Зеленского. На последнее сообщение от Парнаса Аваков также не ответил. 

 

Во время поездки Зеленского в США Парнас контактировал с помощником и главным советником по международным вопросам украинского президента Андреем Ермаком.

В частности, Парнас договаривался о "еще одной встрече с нашим другом". 

 

Также Парнас часто переписывался с в то время генпрокурором Юрием Луценко. В частности, Луценко писал о после США в Украине Мари Йованович (что она якобы открыто призвала уволить главу САП, указывала на плохой отбор судей Верховного суда) и заявлял, что "готов рассказать об ангажированности". 

 

Генпрокурор также писал, что "если вы не будете принимать меры по мадам, то поставите под сомнение все мои заявления, в том числе по Б" (вероятно, речь о сыне Байдена). 

 

Луценко среди прочего рассказывал, что у него "успешно движется дело Злочевского". 

 

Отмечается, что некоторые документы были представлены самим Львом Парнасом.

Также сообщается, что после смены адвоката в октябре 2019 года Парнас сообщил, что исполнит просьбу комитета добровольно представить документы в рамках расследования импичмента Трампа.

Что предшествовало: Ранее СМИ сообщили, что Палата представителей Конгресса США обнародовал новые доказательства по делу об импичменте президента Трампа.

Знать больше: 

Трамп проиграл импичмент, но не покинет Белый дом: как это было и что дальше

Байден, Злочевский и Манафорт. Как древняя украинская история может погубить Трампа

Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст разговора

Предыстория:

  • В сентябре в США началось расследование о возможности импичмента Дональда Трампа на фоне того, что сотрудник американских спецслужб написал жалобу на давление президента Соединенных Штатов Америки на Украину с целью навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдена.
  • 19 декабря Дональд Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, которому Палата представителей объявила импичмент. Его обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.
  • Теперь вопрос об устранении 45-го президента от должности должен рассмотреть Сенат США.
  • Поскольку для отстранения нужны две трети голосов, а большинство в Сенате – у республиканцев, Дональд Трамп, скорее всего, сохранит свой пост.
  • Демократы настаивают на выступлении свидетелей в Сенате, республиканцы выступают против этого.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАТрампЗеленский
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