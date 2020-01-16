Украина просит ФБР помочь выследить, кто "хакал" сайты "Квартала 95" и "Burisma"

1932 просмотра
Четверг, 16 января 2020, 14:46

Национальная полиция Украины просит Федеральное бюро расследований США и компании "Area1" предоставить данные о хакерской атаке на студию "Квартал 95", холдинг "Burisma" и другие украинские компании, а также приглашает ФБР войти в совместную следственную группу.

Источник: Министерство внутренних дел Украины

Детали: МВД отмечает, что ряд американских СМИ, в частности "New York Times", распространили информацию о хакерской атаке на сайты нескольких украинских компаний, в частности "Burisma Holdins" и студии "Квартал 95", для похищения персональных данных сотрудников и завладения электронными письмами руководителей компаний. Хакерские атаки якобы совершили спецслужбы РФ.

Департамент киберполиции НПУ начал уголовное производство по ч. 2 ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции) и ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

Дословно: "Устанавливаются лица, причастные к совершению этого уголовного преступления.

В рамках уголовного производства Национальная полиция Украина обратилась к Федеральному бюро расследований и компании Area1, которая обнаружила признаки хакерской атаки, с просьбой оказать содействие в предоставлении информации, опубликованной в американских СМИ.

Для надлежащего расследования обстоятельств правонарушения Нацполиция инициирует создание совместной международной следственной группы, в состав которой будут приглашены представители ФБР".

Предыстория:

  • На днях фирма по кибербезопасности Area1, расположенная в Кремниевой долине, заявила, что российские хакеры пытались взломать сайт студии "Квартал 95", чтобы найти переписку Ивана Баканова, которого Зеленский назначил главой Службы безопасности.
  • Студия "Квартал 95@ – бизнес-детище действующего президента Украины Владимира Зеленского. Многие ее представители пришли в "Зе! команду".
  • Холдинг "Burisma", – частная газодобывающая группа Николая Злочевского, которая теперь фигурирует в скандале вокруг Хантера Байдена и попытке президента США Дональда Трампа оказывать давление на Украину для получения компромата на его вероятного конкурента на выборах Джо Байдена.

Темы: хакеры Квартал полиция Росcия США


powered by lun.ua
Материалы по теме
Российские хакеры пытались взломать сайт "Квартала 95" – NYT 14 января 2020, 05:57
Хакеры РФ ломали сайты Burisma, чтобы найти компромат на Байдена – NYT 14 января 2020, 03:52
Австрия подозревает иностранное государство в кибератаке на свой МИД 5 января 2020, 12:04
Все новости
Главные новости
Полиция возбудила дела по возможной слежке за Йованович в Украине
Порошенко заступился за Гончарука: Раздувают псевдо-скандал
Зеленский подписал указ о призыве в армию: теперь – с 18 лет
Законопроект о децентрализации снимут с рассмотрения Рады
Все новости
поясняет Супрун

Что такое здоровый вес и почему это важно

Объясняем

Как отследить и получить лекарства, купленные за госсредства

здоровье

Почему йога может вредить: объясняет физиотерапевт

Поиск по сайту
Архив
Весь архів