Украина просит ФБР помочь выследить, кто "хакал" сайты "Квартала 95" и "Burisma"
Национальная полиция Украины просит Федеральное бюро расследований США и компании "Area1" предоставить данные о хакерской атаке на студию "Квартал 95", холдинг "Burisma" и другие украинские компании, а также приглашает ФБР войти в совместную следственную группу.
Источник: Министерство внутренних дел Украины
Детали: МВД отмечает, что ряд американских СМИ, в частности "New York Times", распространили информацию о хакерской атаке на сайты нескольких украинских компаний, в частности "Burisma Holdins" и студии "Квартал 95", для похищения персональных данных сотрудников и завладения электронными письмами руководителей компаний. Хакерские атаки якобы совершили спецслужбы РФ.
Департамент киберполиции НПУ начал уголовное производство по ч. 2 ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции) и ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.
Дословно: "Устанавливаются лица, причастные к совершению этого уголовного преступления.
В рамках уголовного производства Национальная полиция Украина обратилась к Федеральному бюро расследований и компании Area1, которая обнаружила признаки хакерской атаки, с просьбой оказать содействие в предоставлении информации, опубликованной в американских СМИ.
Для надлежащего расследования обстоятельств правонарушения Нацполиция инициирует создание совместной международной следственной группы, в состав которой будут приглашены представители ФБР".
Предыстория:
- На днях фирма по кибербезопасности Area1, расположенная в Кремниевой долине, заявила, что российские хакеры пытались взломать сайт студии "Квартал 95", чтобы найти переписку Ивана Баканова, которого Зеленский назначил главой Службы безопасности.
- Студия "Квартал 95@ – бизнес-детище действующего президента Украины Владимира Зеленского. Многие ее представители пришли в "Зе! команду".
- Холдинг "Burisma", – частная газодобывающая группа Николая Злочевского, которая теперь фигурирует в скандале вокруг Хантера Байдена и попытке президента США Дональда Трампа оказывать давление на Украину для получения компромата на его вероятного конкурента на выборах Джо Байдена.