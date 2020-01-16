Украина просит ФБР помочь выследить, кто "хакал" сайты "Квартала 95" и "Burisma"

Национальная полиция Украины просит Федеральное бюро расследований США и компании "Area1" предоставить данные о хакерской атаке на студию "Квартал 95", холдинг "Burisma" и другие украинские компании, а также приглашает ФБР войти в совместную следственную группу.

Источник: Министерство внутренних дел Украины

Детали: МВД отмечает, что ряд американских СМИ, в частности "New York Times", распространили информацию о хакерской атаке на сайты нескольких украинских компаний, в частности "Burisma Holdins" и студии "Квартал 95", для похищения персональных данных сотрудников и завладения электронными письмами руководителей компаний. Хакерские атаки якобы совершили спецслужбы РФ.

Департамент киберполиции НПУ начал уголовное производство по ч. 2 ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции) и ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

Дословно: "Устанавливаются лица, причастные к совершению этого уголовного преступления.

В рамках уголовного производства Национальная полиция Украина обратилась к Федеральному бюро расследований и компании Area1, которая обнаружила признаки хакерской атаки, с просьбой оказать содействие в предоставлении информации, опубликованной в американских СМИ.

Для надлежащего расследования обстоятельств правонарушения Нацполиция инициирует создание совместной международной следственной группы, в состав которой будут приглашены представители ФБР".

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