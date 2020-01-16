Исполняющую обязанности начальника главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области Наталью Чеботарёву, которую подозревают в подкупе сотрудника прокуратуры, отправили в СИЗО с возможностью внесения 904 тысяч грн залога.

Источник: пресс-служба Специализированной прокуратуры, "Думская"

Дословно: "Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров САП и детективов НАБУ и применил к подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей сроком до 2 марта 2020 года с альтернативой внесения 904 тыс. гривен залога.

Кроме того, на подозреваемую возложен ряд процессуальных обязанностей".

Детали: В случае внесения залога она обязана прибывать по первому требованию следователя, прокурора или судьи, не отлучаться с места жительства без разрешения, сообщать об изменении места работы и жительства, сдать на хранение загранпаспорта и носить электронное средство контроля.

Чеботареву уличили в предложения и предоставлении 25 тысяч долларов взятки прокурору.

За взятку прокурор должен был не препятствовать противоправной деятельности сотрудников ГПС, связанной с получением неправомерной выгоды от предпринимателей, и не привлекать налоговиков к ответственности.

Ее действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК (дача взятки должностному лицу).

Вместе с Чеботаревой к ответственности привлекают ее первого заместителя Владимира Мосийчука.

Сейчас все руководство облуправления налоговой службы отстраненно. Обязанности начальника временно исполняет Владимир Астрейко, который в 2015-2019 годах возглавлял областное управление Государственной фискальной службы.